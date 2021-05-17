Хотів незаконно провезти деревину: на Волині чоловік намагався підкупити поліцейського 1000 гривень

27 січня в Лукові Ковельського району, патрулюючи населений пункт спільно з представником ГФ Охорона порядку, поліцейський офіцер помітив трактор, навантажений деревиною, та вирішив перевірити документи у водія.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Однак той походження продукції пояснити не зумів, жодних документів не надав.Більше того, спілкуючись з офіцером, намагався підкупити його тисячею гривень, від чого поліцейський відмовився.На місце прибула слідчо-оперативна група та зафіксувала факт пропозиції неправомірної вигоди.Тепер чоловікові, який перевозив невідому деревину, загрожує кримінальна відповідальність, згідно зі ст. 369 Кримінального Кодексу України.Транспортний засіб і лісопродукцію вилучено: за цим фактом триває перевірка, після чого буде прийняте процесуальне рішення.