Пожежа у луцькому гуртожитку: що розповіли студенти. ВІДЕО





Про це Анатолій Андросюк. З його слів, у цьому приміщенні були інструменти та спецодяг двірника.



"Це сміттєкамера. Там труба йде із сміттєкамери десь курять, мабуть, кинув хтось бичка, тут щось було горюче і все. До біди багато треба хіба", – зазначив Анатолій Андросюк.



Зі слів начальниці відділу управління ДСНС Волині Ірини Варварук, наразі причину загоряння встановлюють. Першим

Студентка Ярослава Пасик

Втрапити в студентський гуртожиток Суспільному не вдалося. Комендантка гуртожитку № 4 Любов Фатенок зазначила, що у приміщенні заборонені зйомки, а також відвідування через карантин.



Як розповів начальниця відділу управління ДСНС в області Ірина Варварук, під час гасіння пожежі з будівлі евакуювали 76 студентів. Трьох, які були заблоковані на восьмому поверсі, вивели з приміщення рятувальники.



На момент пожежі була в гуртожитку на шостому поверсі була 21-річна Ярослава Пасик, яка прокинулася від шуму в коридорі. Каже: побачила дим, як відкрила двері, а тоді почала швидко збиратися, щоб покинути приміщення.



"По батареях хлопці почали стукати, почали кричати. Тут ще якийсь мужчина забігає і каже: "Дай подихаю", бо він, мабуть, стукав по тих батареях, намагався всіх розбудити. Дякую хлопцям, які збудили, бо я міцно сплю, то не проснулася б", – каже дівчина.



Зі слів студентки, коли спустилася на четвертий поверх, усе було задимлене і довелося вибігати наосліп. "Відразу вахтерша перевіряла, які кімнати, відразу всіх посадили в коридорі і перераховували 250 разів", – додала студентка.



Разом з іншими мешканцями гуртожитку студентки намагалися загасити пожежу самотужки ще до приїзду рятувальників. Для цього використовували вогнегасники, які були в приміщенні, – розповів третьокурсник Максим М’якота.

Студент Максим М'якота

"Вони (вогнегасники – ред.) були всі опломбовані, але нехтуючи правилами ми зривали пломби заради того, щоб запобігти пожежі. Ми допомагали при евакуації, хто не міг сам, то ми мокрі рушники приносили, бо все було в диму, майже нічого не було видно", – каже студент.



Комендантка Любов Фатенок

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Задимлення в гуртожитку Волинського національного університету імені Лесі Українки на проспекті Соборності вночі 27 січня утворилося з камери колишнього сміттєпроводу на першому поверсі будівлі, де нині знаходиться комора двірника.Про це Суспільному розповів працівник комплексного обслуговування будівель і споруд університету. З його слів, у цьому приміщенні були інструменти та спецодяг двірника."Це сміттєкамера. Там труба йде із сміттєкамери десь курять, мабуть, кинув хтось бичка, тут щось було горюче і все. До біди багато треба хіба", – зазначив Анатолій Андросюк.Зі слів начальниці відділу управління ДСНС Волині, наразі причину загоряння встановлюють. Першим задимлення під час обходу помітив сторож гуртожитку, він і викликав на місце рятувальників.Втрапити в студентський гуртожиток Суспільному не вдалося. Комендантка гуртожитку № 4зазначила, що у приміщенні заборонені зйомки, а також відвідування через карантин.Як розповів начальниця відділу управління ДСНС в області Ірина Варварук, під час гасіння пожежі з будівлі евакуювали 76 студентів. Трьох, які були заблоковані на восьмому поверсі, вивели з приміщення рятувальники.На момент пожежі була в гуртожитку на шостому поверсі була 21-річна, яка прокинулася від шуму в коридорі. Каже: побачила дим, як відкрила двері, а тоді почала швидко збиратися, щоб покинути приміщення."По батареях хлопці почали стукати, почали кричати. Тут ще якийсь мужчина забігає і каже: "Дай подихаю", бо він, мабуть, стукав по тих батареях, намагався всіх розбудити. Дякую хлопцям, які збудили, бо я міцно сплю, то не проснулася б", – каже дівчина.Зі слів студентки, коли спустилася на четвертий поверх, усе було задимлене і довелося вибігати наосліп. "Відразу вахтерша перевіряла, які кімнати, відразу всіх посадили в коридорі і перераховували 250 разів", – додала студентка.Разом з іншими мешканцями гуртожитку студентки намагалися загасити пожежу самотужки ще до приїзду рятувальників. Для цього використовували вогнегасники, які були в приміщенні, – розповів третьокурсник"Вони (вогнегасники – ред.) були всі опломбовані, але нехтуючи правилами ми зривали пломби заради того, щоб запобігти пожежі. Ми допомагали при евакуації, хто не міг сам, то ми мокрі рушники приносили, бо все було в диму, майже нічого не було видно", – каже студент.

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