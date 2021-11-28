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16-річну дівчину, яка зникла на Волині, знайшли на Житомирщині

16-річну дівчину, яка зникла на Волині, знайшли на Житомирщині
Ще 24 січня дівчина повинна була приїхати з с. Кам’янка в смт. Головне Ковельського району до ліцею. Однак за місцем призначення вона не з’явилась, тож поліція розпочала пошуки.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

«Спочатку розшукували дівчину в Ковельському районі. Потім надійшла інформація, що вона може перебувати на Житомирщині, тож відправились на пошуки туди», - розповів заступник начальника відділу кримінальної поліції Ковельського РУП Андрій Заньчук.

Поліцейські опрацьовували кожне повідомлення, опитували місцевих мешканців, підключили на допомогу профільні служби та житомирських колег.

«Дехто говорив, що бачив дівчину, схожу за описом. Ми відпрацьовували так звані «притони», де збирається молодь, обходили будинки кожного села – і так майже дві доби», - говорить офіцер.

Учора дівчину знайшли за однією з адрес, де проживали заготівельники лісу. Ті повідомили, що дівчина прибилась до них і сказала, що може допомагати, бо хоче заробити грошей.

Неповнолітню правоохоронці забрали і доставили в Ковельське РУП, звідки поліцейський офіцер громади привіз її в навчальний заклад.

З матір’ю провели профілактичну бесіду, адже, зі слів дівчини, саме через сварку з нею вона вирішила втекти. Вирішується питання про притягнення її до відповідальності.

З юнкою нині все добре.

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Теги: Волинь, розшук, дівчина, Житомирщина
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