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У Луцьку затримали двох п'яних водіїв: перевищення норми алкоголю в 4 та 7 разів

У Луцьку затримали двох п'яних водіїв: перевищення норми алкоголю в 4 та 7 разів
Сьогодні, 28 січня, під час нічного патрулювання на вулиці Львівській у Луцьку поліцейські виявили автомобіль ЗАЗ, водій якого порушив п.19.1А ПДР України.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Під час спілкування з 27-річним кермувальником, патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Останній пройшов огляд на визначення алкогольного сп’яніння на місці події. Результат 1,44 проміле, що в 7 разів перевищує допустиму норму.

Згодом цей же екіпаж виявив водія у стані сп’яніння на вулиці Рівненській. У 43-річного керманича Citroen C4 було перевищення норми у 4 рази.

На порушників патрульні склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.

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Теги: Луцьк, патрульні, водій, алкоголь
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