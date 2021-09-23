вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Взяли під варту лучанина, який побив до смерті знайомого

Взяли під варту лучанина, який побив до смерті знайомого
Лучанина, підозрюваного у побитті знайомого до смерті, взяли під варту.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 43-річному жителю обласного центру Волині повідомлено про підозру в заподіянні знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

Слідство встановило, що увечері 23 січня 2022 року нетверезий чоловік під час конфлікту у власній оселі в будинку на вулиці Кравчука у Луцьку побив потерпілого, завдавши травм, від яких він помер.

Надалі підозрюваний у вчиненні цього злочину перебуватиме під вартою.

Санкцією ч.2 ст. 121 КК України за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: побив до смерті, Луцьк, взяли під варту
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 11:31
Кількість хворих зростає: ситуація в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 11:29
Взяли під варту лучанина, який побив до смерті знайомого
Сьогодні, 11:20
У Луцьку затримали двох п'яних водіїв: перевищення норми алкоголю в 4 та 7 разів
Сьогодні, 11:14
На Волині родина 16 місяців переховувала сім'ю євреїв. ВІДЕО
Сьогодні, 11:05
Схожі новини
21-річного волинянина, який ховав «закладки», взяли під варту 21-річного волинянина, який ховав «закладки», взяли під варту
23 вересень, 2021, 17:47
Волинянина, який робив «закладки», взяли під варту Волинянина, який робив «закладки», взяли під варту
21 вересень, 2021, 12:55
Луцького наркоторговця взяли під варту Луцького наркоторговця взяли під варту
29 березень, 2021, 10:15
У Луцьку затримали двох п'яних водіїв: перевищення норми алкоголю в 4 та 7 разів У Луцьку затримали двох п'яних водіїв: перевищення норми алкоголю в 4 та 7 разів
Сьогодні, 11:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Контрольна гра «Волині» та «Карпат» не відбудеться
Сьогодні, 11:40
 0
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 11:31
 0
Кількість хворих зростає: ситуація в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 11:29
 0
Взяли під варту лучанина, який побив до смерті знайомого
Сьогодні, 11:20
 0
У Луцьку затримали двох п'яних водіїв: перевищення норми алкоголю в 4 та 7 разів
Сьогодні, 11:14
 0
Медіа
відео
1/8