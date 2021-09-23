Взяли під варту лучанина, який побив до смерті знайомого





Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.



За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 43-річному жителю обласного центру Волині повідомлено про підозру в заподіянні знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).



Слідство встановило, що увечері 23 січня 2022 року нетверезий чоловік під час конфлікту у власній оселі в будинку на вулиці Кравчука у Луцьку

Надалі підозрюваний у вчиненні цього злочину перебуватиме під вартою.



Санкцією ч.2 ст. 121 КК України за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанина, підозрюваного у побитті знайомого до смерті, взяли під варту.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 43-річному жителю обласного центру Волині повідомлено про підозру в заподіянні знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).Слідство встановило, що увечері 23 січня 2022 року нетверезий чоловік під час конфлікту у власній оселі в будинку на вулиці Кравчука у Луцьку побив потерпілого, завдавши травм, від яких він помер.

Надалі підозрюваний у вчиненні цього злочину перебуватиме під вартою.Санкцією ч.2 ст. 121 КК України за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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