Взяли під варту лучанина, який побив до смерті знайомого
Сьогодні, 11:20
Лучанина, підозрюваного у побитті знайомого до смерті, взяли під варту.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 43-річному жителю обласного центру Волині повідомлено про підозру в заподіянні знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).
Слідство встановило, що увечері 23 січня 2022 року нетверезий чоловік під час конфлікту у власній оселі в будинку на вулиці Кравчука у Луцьку побив потерпілого, завдавши травм, від яких він помер.
Надалі підозрюваний у вчиненні цього злочину перебуватиме під вартою.
Санкцією ч.2 ст. 121 КК України за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 43-річному жителю обласного центру Волині повідомлено про підозру в заподіянні знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).
Слідство встановило, що увечері 23 січня 2022 року нетверезий чоловік під час конфлікту у власній оселі в будинку на вулиці Кравчука у Луцьку побив потерпілого, завдавши травм, від яких він помер.
Надалі підозрюваний у вчиненні цього злочину перебуватиме під вартою.
Санкцією ч.2 ст. 121 КК України за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
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