ЦНАП у Луцьку працює за новим графіком
Сьогодні, 12:00
У січні заради зручності жителів громади Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку змінив графік роботи.
Про це інформують в установі.
Відтак ЦНАП на вул. Лесі Українки, 35 працює без перерви:
- понеділок – з 08.00 до 16.00,
- вівторок – з 09.00 до 20.00,
- середа – з 08.00 до 16.00,
- четвер – з 09.00 до 18.00,
- п’ятниця – з 08.00 до 15.00,
- субота – з 08.00 до 15.00.
У суботу можна отримати адміністративні послуги за умови попереднього запису (відповідно до розпорядження міського голови від 24.01.2022 №25). Здійснити попередній запис можна:
- завантаживши на смартфон додаток PQService (для користувачів іOSта для користувачів Android) ,
- звернувшись у будь-який зручний час до рецепції ЦНАП (м.Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, тел. (0332)777 888).
Нагадуємо: у Луцьку працюють філії ЦНАП на пр. Соборності, 18 та вул. Ковельська, 53. Їхній графік роботи залишився без змін: з понеділка по четвер з 08.00 до 17.00 та в п’ятницю з 08.00 до 15.45; щоденна технічна перерва з 12 до 12.45.
Відділ комунікацій ЦНАП у місті Луцьку
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують в установі.
Відтак ЦНАП на вул. Лесі Українки, 35 працює без перерви:
- понеділок – з 08.00 до 16.00,
- вівторок – з 09.00 до 20.00,
- середа – з 08.00 до 16.00,
- четвер – з 09.00 до 18.00,
- п’ятниця – з 08.00 до 15.00,
- субота – з 08.00 до 15.00.
У суботу можна отримати адміністративні послуги за умови попереднього запису (відповідно до розпорядження міського голови від 24.01.2022 №25). Здійснити попередній запис можна:
- завантаживши на смартфон додаток PQService (для користувачів іOSта для користувачів Android) ,
- звернувшись у будь-який зручний час до рецепції ЦНАП (м.Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, тел. (0332)777 888).
Нагадуємо: у Луцьку працюють філії ЦНАП на пр. Соборності, 18 та вул. Ковельська, 53. Їхній графік роботи залишився без змін: з понеділка по четвер з 08.00 до 17.00 та в п’ятницю з 08.00 до 15.45; щоденна технічна перерва з 12 до 12.45.
Відділ комунікацій ЦНАП у місті Луцьку
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Апеляцію щодо Порошенка перенесли на два тижні
Сьогодні, 12:20
ЦНАП у Луцьку працює за новим графіком
Сьогодні, 12:00
Як волинянам вберегтися від отруєння чадним газом
Сьогодні, 11:48
Контрольна гра «Волині» та «Карпат» не відбудеться
Сьогодні, 11:40
Медіа