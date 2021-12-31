ЦНАП у Луцьку працює за новим графіком





Про це інформують в установі.



Відтак ЦНАП на вул. Лесі Українки, 35 працює без перерви:

- понеділок – з 08.00 до 16.00,

- вівторок – з 09.00 до 20.00,

- середа – з 08.00 до 16.00,

- четвер – з 09.00 до 18.00,

- п’ятниця – з 08.00 до 15.00,

- субота – з 08.00 до 15.00.



У суботу можна отримати адміністративні послуги за умови попереднього запису (відповідно до розпорядження міського голови від 24.01.2022 №25). Здійснити попередній запис можна:

- завантаживши на смартфон додаток PQService (для користувачів

- звернувшись у будь-який зручний час до рецепції ЦНАП (м.Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, тел. (0332)777 888).

Нагадуємо: у Луцьку працюють філії ЦНАП на пр. Соборності, 18 та вул. Ковельська, 53. Їхній графік роботи залишився без змін: з понеділка по четвер з 08.00 до 17.00 та в п’ятницю з 08.00 до 15.45; щоденна технічна перерва з 12 до 12.45.



Відділ комунікацій ЦНАП у місті Луцьку



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У січні заради зручності жителів громади Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку змінив графік роботи.Про це інформують в установі.Відтак ЦНАП на вул. Лесі Українки, 35 працює без перерви:- понеділок – з 08.00 до 16.00,- вівторок – з 09.00 до 20.00,- середа – з 08.00 до 16.00,- четвер – з 09.00 до 18.00,- п’ятниця – з 08.00 до 15.00,- субота – з 08.00 до 15.00.У суботу можна отримати адміністративні послуги за умови попереднього запису (відповідно до розпорядження міського голови від 24.01.2022 №25). Здійснити попередній запис можна:- завантаживши на смартфон додаток PQService (для користувачів іOS та для користувачів Android ) ,- звернувшись у будь-який зручний час до рецепції ЦНАП (м.Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, тел. (0332)777 888).Нагадуємо: у Луцьку працюють філії ЦНАП на пр. Соборності, 18 та вул. Ковельська, 53. Їхній графік роботи залишився без змін: з понеділка по четвер з 08.00 до 17.00 та в п’ятницю з 08.00 до 15.45; щоденна технічна перерва з 12 до 12.45.Відділ комунікацій ЦНАП у місті Луцьку

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