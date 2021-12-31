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ЦНАП у Луцьку працює за новим графіком

ЦНАП у Луцьку працює за новим графіком
У січні заради зручності жителів громади Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку змінив графік роботи.

Про це інформують в установі.

Відтак ЦНАП на вул. Лесі Українки, 35 працює без перерви:
- понеділок – з 08.00 до 16.00,
- вівторок – з 09.00 до 20.00,
- середа – з 08.00 до 16.00,
- четвер – з 09.00 до 18.00,
- п’ятниця – з 08.00 до 15.00,
- субота – з 08.00 до 15.00.

У суботу можна отримати адміністративні послуги за умови попереднього запису (відповідно до розпорядження міського голови від 24.01.2022 №25). Здійснити попередній запис можна:
- завантаживши на смартфон додаток PQService (для користувачів іOSта для користувачів Android) ,
- звернувшись у будь-який зручний час до рецепції ЦНАП (м.Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, тел. (0332)777 888).
Нагадуємо: у Луцьку працюють філії ЦНАП на пр. Соборності, 18 та вул. Ковельська, 53. Їхній графік роботи залишився без змін: з понеділка по четвер з 08.00 до 17.00 та в п’ятницю з 08.00 до 15.45; щоденна технічна перерва з 12 до 12.45.

Відділ комунікацій ЦНАП у місті Луцьку

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Теги: ЦНАП, графік роботи, Луцьк
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