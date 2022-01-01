Кількість хворих зростає: ситуація в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 11:29
28 січня зранку в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 58 хворих.
Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, кількість хворих у ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні продовжує зростати. 37 людей перебувають під високими потоками кисню, 7 – в реанімації. Вони – в критичному стані, у важкому – 32. Знову суттєве переважання госпіталізованих за минулу добу проти виписаних: відповідно 6 і 1. Хворі спожили 600 кг кисню. Залишалося 15,6 тонн кисню.
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Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, кількість хворих у ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні продовжує зростати. 37 людей перебувають під високими потоками кисню, 7 – в реанімації. Вони – в критичному стані, у важкому – 32. Знову суттєве переважання госпіталізованих за минулу добу проти виписаних: відповідно 6 і 1. Хворі спожили 600 кг кисню. Залишалося 15,6 тонн кисню.
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