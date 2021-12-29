Як волинянам вберегтися від отруєння чадним газом

Отруєння чадним газом небезпечне для всіх, але найбільше для тих, хто не дотримується основних правил безпеки.Про це інформує пресслужба АТ «Волиньгаз».Газовики нагадують, що треба знати про чадний газ, симптоми отруєння таким газом і як цьому запобігти.Чадний газ не має запаху, безбарвний, тому його неможливо відчути. Він утворюється в результаті горіння в умовах нестачі кисню. Тобто, якщо в приміщенні немає достатнього доступу свіжого повітря, погано працює вентиляція, забиті димоходи, то там може збиратись чадний газ. Крім того, вітряна погода може спричинити зворотну тягу в димових та вентиляційних каналах, а через це небезпечні продукти горіння не виводимуться назовні та накопичуватимуться в приміщенні.Чадний газ (СО) небезпечний тим, що потрапляючи в кров, він сполучається з гемоглобіном та робить його нездатним розносити кисень по організму. Через це людина гине як від задухи.- Тримайте відкритою кватирку (чи встановлюйте вікно на провітрювання) весь час користування газовими приладами.- Користуйтеся газовими приладами тільки при наявності тяги в димоходах і вентиляційних каналах.- Не користуйтеся електровитяжкою (та взагалі її не встановлюйте) у приміщеннях, де працює газовий прилад з відводом продуктів згорання в димохід.- Не користуйтеся газовими приладами при сильних поривах вітру, адже може утворитися зворотна тяга.- Експлуатуйте тільки справні газові прилади.- Не користуєтеся газовими приладами не за призначенням. Наприклад, не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення.- Самостійно не проводьте заміну або ремонт газових приладів.- Слідкуйте за технічним станом димових і вентиляційних каналів. Вони повинні бути цілими і незасміченими.Для перевірки стану димових і вентиляційних каналів, обстеження газового обладнання необхідно звернутись до фахівців, які отримали дозволи на обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів в Управлінні Держпраці у Волинській області. Адже від справної роботи всіх елементів газорозподільної системи залежить ваша безпека.«Волиньгаз» обстежує газові мережі в приватних і багатоквартирних будинках щодо можливих витоків газу від вводу до квартири – до газових приладів. Для цього необхідно укласти договір на технічне обслуговування газових мереж.Найпоширенішим симптомом при отруєнні чадним газом є головний біль. Можливі запаморочення та втома, утруднене дихання, задишка, сухий кашель, нудота та блювота.Серйозніші симптоми — втрата рівноваги, зору, порушення пам’яті або ж втрата свідомості.Визначити концентрацію чадного газу в приміщенні неможливо без спеціальних приладів. Тому, якщо запідозрили небезпеку — терміново телефонуйте «104».Аварійна газова служба АТ «Волиньгаз» працює цілодобово та без вихідних для того, щоб споживач відчував себе в безпеці і за потреби отримав своєчасну та кваліфіковану допомогу від спеціалістів.На виклики бригада АДС виїжджає на спеціально обладнаному автомобілі, який укомлектований необхідним обладнанням, щоб оперативно усувати витоки газу.