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Апеляцію щодо Порошенка перенесли на два тижні

Апеляцію щодо Порошенка перенесли на два тижні
Київський апеляційний суд переніс на 11 лютого розгляд апеляції на запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань п'ятому президенту, лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку, до суду не надійшли матеріали справи.

Про це пише Українська правда.

21 січня ОГП вніс апеляційну скаргу на рішення суду щодо застосування запобіжного заходу до Порошенка.

"Офіс президента наказав Печерському суду не передавати документи до апеляційного суду, зірвати це засідання. Тому що вони ще не підібрали компромат на суддів, які мають ухвалити незаконне рішення", - сказав Порошенко у залі судового засідання.

Нагадаємо, що 19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенкові запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та поклав обов’язки: здати документи, що дають право виїзду за кордон; прибувати за вимогою до слідчих і суду, не покидати Київську область.

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Теги: Порошенко, суд, апеляція
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