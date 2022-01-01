Поблизу проспекту Соборності у Луцьку просять зробити майданчик для вигулу собак





Відповідне звернення Анастасія Горейко опублікувала у Єдиному реєстрі місцеивх петицій.



За її словами, більшість людей вигулює своїх собак на дитячих майданчиках, чи стадіонах, або під вікнами в людей. У всіх розвинених країнах давно практикують майданчики для вигулу собак.



Авторка каже, що створення огороджених майданчиків буде вигідне людям, які бояться, що їх, чи їхніх дітей покусає собака, що бігає без повідка. З іншого боку власники собак зможуть пускати своїх тварин побігати і не хвилюватись, що тих зіб'є машина, чи вони когось вкусять, або втечуть.



Поблизу проспекту Соборності немає жодного майданчика, де можна було би безперешкодно і з комфортом вигуляти собаку - там школи, там дороги, там діти, скопані городи попід будинками.



"Виникає питання - а де вигулювати тварину? Яка альтернатива? У нашому дворі гуляє понад 20 собак, і більше. Поки, щоб безконфліктно вигуляти собаку, доводиться йти не знати куди ,подалі якимись провулками і закапелками у пошуках якихось пустирів, яких стає все менше через постійну точкову забудову - будується все, але тільки не те, що дійсно треба. Зараз діє закон, який зобов'язує власників вигулювати собак на майданчику, але на практиці майданчик є лише на вул. Кравчука та вул. Шопена, і зрозуміло, що з 33 мікрорайону туди ніхто свого улюбленця не поведе. Тому просимо Вас допомогти нашим чотирилапим!" - пише Анастасія Горейко.



Додає, що на благоустрій такого майданчика потрібно зовсім не багато грошей - всього лиш ділянка (навіть з деревами), сітчастий паркан, кілька смітників та спеціальні зручності для тренування, перешкоди тощо. Вважає, що для початку можна створити такий майданчик на проспекті Соборності 13Б, а після вдалого експерименту можна буде створювати такі майданчики у всіх районах міста.



До кінця збору

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка скаржиться на відсутність майданчиків для вигулу собак поблизу проспекту Соборності.Відповідне зверненняопублікувала у Єдиному реєстрі місцеивх петицій.За її словами, більшість людей вигулює своїх собак на дитячих майданчиках, чи стадіонах, або під вікнами в людей. У всіх розвинених країнах давно практикують майданчики для вигулу собак.Авторка каже, що створення огороджених майданчиків буде вигідне людям, які бояться, що їх, чи їхніх дітей покусає собака, що бігає без повідка. З іншого боку власники собак зможуть пускати своїх тварин побігати і не хвилюватись, що тих зіб'є машина, чи вони когось вкусять, або втечуть.Поблизу проспекту Соборності немає жодного майданчика, де можна було би безперешкодно і з комфортом вигуляти собаку - там школи, там дороги, там діти, скопані городи попід будинками."Виникає питання - а де вигулювати тварину? Яка альтернатива? У нашому дворі гуляє понад 20 собак, і більше. Поки, щоб безконфліктно вигуляти собаку, доводиться йти не знати куди ,подалі якимись провулками і закапелками у пошуках якихось пустирів, яких стає все менше через постійну точкову забудову - будується все, але тільки не те, що дійсно треба. Зараз діє закон, який зобов'язує власників вигулювати собак на майданчику, але на практиці майданчик є лише на вул. Кравчука та вул. Шопена, і зрозуміло, що з 33 мікрорайону туди ніхто свого улюбленця не поведе. Тому просимо Вас допомогти нашим чотирилапим!" - пише Анастасія Горейко.Додає, що на благоустрій такого майданчика потрібно зовсім не багато грошей - всього лиш ділянка (навіть з деревами), сітчастий паркан, кілька смітників та спеціальні зручності для тренування, перешкоди тощо. Вважає, що для початку можна створити такий майданчик на проспекті Соборності 13Б, а після вдалого експерименту можна буде створювати такі майданчики у всіх районах міста.До кінця збору підписів залишилося 13 днів.

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