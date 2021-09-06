2022 може стати останнім роком пандемії COVID-19, – Ляшко





Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду, пише



"Вакцина, противірусні препарати прямої дії, менш агресивні штами SARS-CoV-2 – це чіткі сигнали що людство зможе подолати COVID-19.



Поява вакцини і прагнення всіх країн світу досягнути високих рівнів охоплення щепленнями дає нам можливість оптимістично сподіватися, що 2022 рік буде останнім для пандемії", – сказав Ляшко.



Водночас нова хвиля, яку спричинив штам Омікрон, збільшила кількість випадків у світі з 90 тис. до 4 млн за місяць.



В Україну нова хвиля прийшла 2 тижні тому – кількість нових випадків COVID-19 тепер подвоюється щотижня.



Утім, попри двократне збільшення заражень, кількість госпіталізованих зросла тільки на третину.



Частка госпіталізованих серед хворих також є у 2 рази меншою, ніж під час хвилі Дельта, зауважив міністр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві охорони здоров’я сподіваються, що 2022 рік буде останнім роком пандемії COVID-19.Про це заявив міністр охорони здоров’япід час години запитань до уряду, пише Українська правда "Вакцина, противірусні препарати прямої дії, менш агресивні штами SARS-CoV-2 – це чіткі сигнали що людство зможе подолати COVID-19.Поява вакцини і прагнення всіх країн світу досягнути високих рівнів охоплення щепленнями дає нам можливість оптимістично сподіватися, що 2022 рік буде останнім для пандемії", – сказав Ляшко.Водночас нова хвиля, яку спричинив штам Омікрон, збільшила кількість випадків у світі з 90 тис. до 4 млн за місяць.В Україну нова хвиля прийшла 2 тижні тому – кількість нових випадків COVID-19 тепер подвоюється щотижня.Утім, попри двократне збільшення заражень, кількість госпіталізованих зросла тільки на третину.Частка госпіталізованих серед хворих також є у 2 рази меншою, ніж під час хвилі Дельта, зауважив міністр.

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