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2022 може стати останнім роком пандемії COVID-19, – Ляшко

2022 може стати останнім роком пандемії COVID-19, – Ляшко
У Міністерстві охорони здоров’я сподіваються, що 2022 рік буде останнім роком пандемії COVID-19.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду, пише Українська правда.

"Вакцина, противірусні препарати прямої дії, менш агресивні штами SARS-CoV-2 – це чіткі сигнали що людство зможе подолати COVID-19.

Поява вакцини і прагнення всіх країн світу досягнути високих рівнів охоплення щепленнями дає нам можливість оптимістично сподіватися, що 2022 рік буде останнім для пандемії", – сказав Ляшко.

Водночас нова хвиля, яку спричинив штам Омікрон, збільшила кількість випадків у світі з 90 тис. до 4 млн за місяць.

В Україну нова хвиля прийшла 2 тижні тому – кількість нових випадків COVID-19 тепер подвоюється щотижня.

Утім, попри двократне збільшення заражень, кількість госпіталізованих зросла тільки на третину.

Частка госпіталізованих серед хворих також є у 2 рази меншою, ніж під час хвилі Дельта, зауважив міністр.

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Теги: МОЗ, Ляшко, пандемія
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