Волинь ризикує знову потрапити до «червоної» зони, – Ляшко





Про це під час Години запитань до уряду в Раді 28 січня заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише



Він нагадав, що до "червоного" рівня карантину вже наразі віднесено Івано-Франківську та



"І невипадково спалах розпочинається саме із заходу України та цих двох регіонів. Це регіони із одним із найнижчих рівнів охоплення повним курсом вакцинації - 36% та 42% дорослого населення відповідно... Регіони-аутсайдери з вакцинації активно рухаються у бік червоного рівня епіднебезпеки. Найвищий ризик швидкого переходу до "червоного" рівня наразі мають Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області", - наголосив Ляшко.



Він додав, що регіони-лідери з вакцинації, а це Київ, Київська та Полтавська області, перебувають у "жовтому" рівні карантину та мають одні з найнижчих рівнів госпіталізацій та зайнятості "ковідних" ліжок з киснем.



Нагадаємо, на Волині протягом попередньої доби







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ще шість регіонів в Україні мають ризик перейти до "червоної" зони карантину. Це Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області.Про це під час Години запитань до уряду в Раді 28 січня заявив міністр охорони здоров'я, пише ТСН. Він нагадав, що до "червоного" рівня карантину вже наразі віднесено Івано-Франківську та Рівненську області. "І невипадково спалах розпочинається саме із заходу України та цих двох регіонів. Це регіони із одним із найнижчих рівнів охоплення повним курсом вакцинації - 36% та 42% дорослого населення відповідно... Регіони-аутсайдери з вакцинації активно рухаються у бік червоного рівня епіднебезпеки. Найвищий ризик швидкого переходу до "червоного" рівня наразі мають Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області", - наголосив Ляшко.Він додав, що регіони-лідери з вакцинації, а це Київ, Київська та Полтавська області, перебувають у "жовтому" рівні карантину та мають одні з найнижчих рівнів госпіталізацій та зайнятості "ковідних" ліжок з киснем.Нагадаємо, на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 682 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію