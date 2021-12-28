Волинь ризикує знову потрапити до «червоної» зони, – Ляшко
Сьогодні, 13:31
Ще шість регіонів в Україні мають ризик перейти до "червоної" зони карантину. Це Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області.
Про це під час Години запитань до уряду в Раді 28 січня заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише ТСН.
Він нагадав, що до "червоного" рівня карантину вже наразі віднесено Івано-Франківську та Рівненську області.
"І невипадково спалах розпочинається саме із заходу України та цих двох регіонів. Це регіони із одним із найнижчих рівнів охоплення повним курсом вакцинації - 36% та 42% дорослого населення відповідно... Регіони-аутсайдери з вакцинації активно рухаються у бік червоного рівня епіднебезпеки. Найвищий ризик швидкого переходу до "червоного" рівня наразі мають Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області", - наголосив Ляшко.
Він додав, що регіони-лідери з вакцинації, а це Київ, Київська та Полтавська області, перебувають у "жовтому" рівні карантину та мають одні з найнижчих рівнів госпіталізацій та зайнятості "ковідних" ліжок з киснем.
Нагадаємо, на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 682 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
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Про це під час Години запитань до уряду в Раді 28 січня заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише ТСН.
Він нагадав, що до "червоного" рівня карантину вже наразі віднесено Івано-Франківську та Рівненську області.
"І невипадково спалах розпочинається саме із заходу України та цих двох регіонів. Це регіони із одним із найнижчих рівнів охоплення повним курсом вакцинації - 36% та 42% дорослого населення відповідно... Регіони-аутсайдери з вакцинації активно рухаються у бік червоного рівня епіднебезпеки. Найвищий ризик швидкого переходу до "червоного" рівня наразі мають Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області", - наголосив Ляшко.
Він додав, що регіони-лідери з вакцинації, а це Київ, Київська та Полтавська області, перебувають у "жовтому" рівні карантину та мають одні з найнижчих рівнів госпіталізацій та зайнятості "ковідних" ліжок з киснем.
Нагадаємо, на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 682 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
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