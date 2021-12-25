вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Знаменитий український боксер наклав на себе руки

Знаменитий український боксер наклав на себе руки
У п'ятницю, 28 січня, стало відомо, що помер колишній чемпіон Європи з боксу у надважкій вазі Володимир Вірчис. Знаменитому українському спортсмену на прізвисько Мисливець було 48 років.

Про це пише OBOZREVATEL.

Боксер наклав на себе руки. Останнім часом він перебував у депресії.

Перша тривожна звістка з'явилася у п'ятницю вранці, коли стало відомо, що у четвер, 27 січня, колишній спортсмен вийшов із дому і не повернувся. Повідомлялося, що був одягнений у чорний спортивний костюм та темне взуття.

Вірчис – уродженець Каховки, що на Херсонщині. На професіональному рингу гігант (зріст – 197 см, вага – 112 кг) виступав у 1999-2009 роках. У 28 боях виборов 26 перемог, у тому числі 21 – нокаутом. Був інтерконтинентальним чемпіоном за версіями IBF (2003-2004 рр.) та WBO (2005-2006 рр.).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир Вірчис, боксер, самогубство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині судили священника, який п'яний керував автомобілем
Сьогодні, 14:20
Куди піти у Луцьку на вихідні 29–30 січня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
Знаменитий український боксер наклав на себе руки
Сьогодні, 13:49
Волинь ризикує знову потрапити до «червоної» зони, – Ляшко
Сьогодні, 13:31
2022 може стати останнім роком пандемії COVID-19, – Ляшко
Сьогодні, 13:21
Схожі новини
На другий день Різдва п'яний волинянин хотів вкоротити собі віку На другий день Різдва п'яний волинянин хотів вкоротити собі віку
09 січень, 18:03
На Волині повісився чоловік На Волині повісився чоловік
04 січень, 19:20
На Волині дитина намагалася вчинити самогубство На Волині дитина намагалася вчинити самогубство
25 грудень, 2021, 11:37
У Луцькому СІЗО повісилася жінка У Луцькому СІЗО повісилася жінка
24 грудень, 2021, 18:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку посеред вулиці патрульні затримали юнаків з наркотиками
Сьогодні, 14:30
 0
На Волині судили священника, який п'яний керував автомобілем
Сьогодні, 14:20
 0
Куди піти у Луцьку на вихідні 29–30 січня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
 0
Знаменитий український боксер наклав на себе руки
Сьогодні, 13:49
 0
Волинь ризикує знову потрапити до «червоної» зони, – Ляшко
Сьогодні, 13:31
 0
Медіа
відео
1/8