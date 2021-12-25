Знаменитий український боксер наклав на себе руки

Володимир Вірчис. Знаменитому українському спортсмену на прізвисько Мисливець було 48 років.



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Боксер наклав на себе руки. Останнім часом він перебував у депресії.



Перша тривожна звістка з'явилася у п'ятницю вранці, коли стало відомо, що у четвер, 27 січня, колишній спортсмен вийшов із дому і не повернувся. Повідомлялося, що був одягнений у чорний спортивний костюм та темне взуття.



Вірчис – уродженець Каховки, що на Херсонщині. На професіональному рингу гігант (зріст – 197 см, вага – 112 кг) виступав у 1999-2009 роках. У 28 боях виборов 26 перемог, у тому числі 21 – нокаутом. Був інтерконтинентальним чемпіоном за версіями IBF (2003-2004 рр.) та WBO (2005-2006 рр.).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 28 січня, стало відомо, що помер колишній чемпіон Європи з боксу у надважкій вазі. Знаменитому українському спортсмену на прізвисько Мисливець було 48 років.Про це пише OBOZREVATEL. Боксер наклав на себе руки. Останнім часом він перебував у депресії.Перша тривожна звістка з'явилася у п'ятницю вранці, коли стало відомо, що у четвер, 27 січня, колишній спортсмен вийшов із дому і не повернувся. Повідомлялося, що був одягнений у чорний спортивний костюм та темне взуття.Вірчис – уродженець Каховки, що на Херсонщині. На професіональному рингу гігант (зріст – 197 см, вага – 112 кг) виступав у 1999-2009 роках. У 28 боях виборов 26 перемог, у тому числі 21 – нокаутом. Був інтерконтинентальним чемпіоном за версіями IBF (2003-2004 рр.) та WBO (2005-2006 рр.).

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