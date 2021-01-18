На Волині судили священника, який п'яний керував автомобілем





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Чоловіка, який керував автомобілем «Фольксваген Шаран» напідпитку, правоохоронці виявили о 17:50 30-го вересня 2021 року на вулиці Незалежності в селі Павлівка. Про це йдеться у постанові Іваничівського районного суду від 13-го січня.



Огляд на стан сп’яніння зі згоди водія проводився із застосуванням приладу «Драгер». Тест виявився позитивним – 1,80 проміле. Таким чином священник порушив пункт 2.9а ПДР України, за що передбачена відповідальність за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного сп’яніння).



Під час засідання суду, яке відбулося в режимі відеоконференції, священник свою вину не визнав та розповів, що того дня був на службі, завершивши її, пішов на святковий обід, і після нього дійсно був випивший. Оскільки йому стало зле, то він вийшов з ресторану та сів на бордюрі біля свого автомобіля. Там до нього під’`їхали працівники поліції, які звинуватили його в тому, що він керував авто. Також чоловік зазначив, що з оглядом на стан алкогольного сп`яніння він не згідний і свідків, які зазначені в протоколі, він, мовляв, не бачив.



Адвокат священника підтримала його пояснення і подала клопотання про закриття справи, яке мотивувала тим, що в матеріалах відсутнє підтвердження того, що її підзахисний дійсно тоді керував автомобілем.



Однак правоохоронці, як доказ, представили суду відеозапис з місця події, у якому водій в присутності двох свідків погодився із показами приладу і відмовився проходити медогляд в лікарні. Також, згідно з відео, чоловік не заперечував, що кермував автівкою, зокрема, він тоді вказував «я нікого не зачіпаю, їду собі до своєї мами», запитував у поліцейських «хто мене здав» та зазначив: «Я їду нормальний».



Крім того, в матеріалах справи є письмові пояснення свідка, в яких він розповідає те, що побачив, як підозрілий автомобіль «Фольксваген Шаран» зеленого кольору почав його обганяти, підрізати й кілька разів ставав, водій виходив з машини, але коли він його обганяв, то сідав назад за кермо і їхав далі, після чого він відірвався від нього та викликав працівників поліції.



Вивчивши та дослідивши матеріали справи, суд визнав священника винним та призначив йому 17 тисяч гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік. Також чоловіку доведеться сплатити в дохід держави 454 гривні судових витрат.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Павлівській громаді поліцейські впіймали п’яним за кермом священника. Спочатку той свою вину визнав, але в суді спробував «вийти сухим із води». Однак марно – його оштрафували на 17 тисяч гривень та позбавили водійського посвідчення на рік.Про це пише БУГ. Чоловіка, який керував автомобілем «Фольксваген Шаран» напідпитку, правоохоронці виявили о 17:50 30-го вересня 2021 року на вулиці Незалежності в селі Павлівка. Про це йдеться у постанові Іваничівського районного суду від 13-го січня.Огляд на стан сп’яніння зі згоди водія проводився із застосуванням приладу «Драгер». Тест виявився позитивним – 1,80 проміле. Таким чином священник порушив пункт 2.9а ПДР України, за що передбачена відповідальність за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного сп’яніння).Під час засідання суду, яке відбулося в режимі відеоконференції, священник свою вину не визнав та розповів, що того дня був на службі, завершивши її, пішов на святковий обід, і після нього дійсно був випивший. Оскільки йому стало зле, то він вийшов з ресторану та сів на бордюрі біля свого автомобіля. Там до нього під’`їхали працівники поліції, які звинуватили його в тому, що він керував авто. Також чоловік зазначив, що з оглядом на стан алкогольного сп`яніння він не згідний і свідків, які зазначені в протоколі, він, мовляв, не бачив.Адвокат священника підтримала його пояснення і подала клопотання про закриття справи, яке мотивувала тим, що в матеріалах відсутнє підтвердження того, що її підзахисний дійсно тоді керував автомобілем.Однак правоохоронці, як доказ, представили суду відеозапис з місця події, у якому водій в присутності двох свідків погодився із показами приладу і відмовився проходити медогляд в лікарні. Також, згідно з відео, чоловік не заперечував, що кермував автівкою, зокрема, він тоді вказував «я нікого не зачіпаю, їду собі до своєї мами», запитував у поліцейських «хто мене здав» та зазначив: «Я їду нормальний».Крім того, в матеріалах справи є письмові пояснення свідка, в яких він розповідає те, що побачив, як підозрілий автомобіль «Фольксваген Шаран» зеленого кольору почав його обганяти, підрізати й кілька разів ставав, водій виходив з машини, але коли він його обганяв, то сідав назад за кермо і їхав далі, після чого він відірвався від нього та викликав працівників поліції.Вивчивши та дослідивши матеріали справи, суд визнав священника винним та призначив йому 17 тисяч гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік. Також чоловіку доведеться сплатити в дохід держави 454 гривні судових витрат.

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