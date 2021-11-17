У Луцьку посеред вулиці патрульні затримали юнаків з наркотиками

За кілька годин патрульні у Луцьку виявили у двох громадян речовини, ззовні схожі на наркотичні.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Так, під час патрулювання на проспекті Відродження, що у Луцьку, відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію", поліцейські застосували до чоловіка превентивний захід поверхневу перевірку. Під час якої виявили поліетиленові пакетики з речовиною рослинного походження, зовні схожою на наркотичну.Згодом інший екіпаж поліцейських під час патрулювання на вулиці Гнідавській виявив чоловіка, в якого при поверхневій перевірці були згортки із, ймовірно, наркотичною речовиною. При тому, чоловік намагався втекти від патрульних, однак це йому не вдалося.На місця подій викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин.