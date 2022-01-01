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Волиняни виступлять на чемпіонаті світу зі спортивної ходьби в Омані

Волиняни виступлять на чемпіонаті світу зі спортивної ходьби в Омані
27 січня на засіданні Виконкому ФЛАУ затвердили склади команди України для участі в командному чемпіонаті світу зі спортивної ходьби (4-5 березня, Маскат, Оман).

Про це інформують у пресслуєжбі ФЛАУ.

В українській команді – 26 спортсменів, восьмеро із них представляють Волинь.

Марія Сахарук, Олена Собчук, Яна Фарина змагатимуться на дистанції 20 км.

Віктор Шумік змагатиметься на дистанції 20 км, Надія Боровська, Іван Банзерук, Дмитро Собчук - на дистанції 35 км. А юніорка Валерія Шоломіцька змагатиметься на дистанції 10 км.

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Теги: чемпіонат світу зі спортивної ходьби, Волинь, Оман
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