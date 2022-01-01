Волиняни виступлять на чемпіонаті світу зі спортивної ходьби в Омані





Про це інформують у пресслуєжбі ФЛАУ.



В українській команді – 26 спортсменів, восьмеро із них представляють Волинь.



Марія Сахарук, Олена Собчук, Яна Фарина змагатимуться на дистанції 20 км.



Віктор Шумік змагатиметься на дистанції 20 км, Надія Боровська, Іван Банзерук, Дмитро Собчук - на дистанції 35 км. А юніорка Валерія Шоломіцька змагатиметься на дистанції 10 км.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 січня на засіданні Виконкому ФЛАУ затвердили склади команди України для участі в командному чемпіонаті світу зі спортивної ходьби (4-5 березня, Маскат, Оман).Про це інформують у пресслуєжбі ФЛАУ.В українській команді – 26 спортсменів, восьмеро із них представляють Волинь.змагатимуться на дистанції 20 км.змагатиметься на дистанції 20 км, Надія Боровська,- на дистанції 35 км. А юніорказмагатиметься на дистанції 10 км.

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