Волиняни виступлять на чемпіонаті світу зі спортивної ходьби в Омані
Сьогодні, 20:30
27 січня на засіданні Виконкому ФЛАУ затвердили склади команди України для участі в командному чемпіонаті світу зі спортивної ходьби (4-5 березня, Маскат, Оман).
Про це інформують у пресслуєжбі ФЛАУ.
В українській команді – 26 спортсменів, восьмеро із них представляють Волинь.
Марія Сахарук, Олена Собчук, Яна Фарина змагатимуться на дистанції 20 км.
Віктор Шумік змагатиметься на дистанції 20 км, Надія Боровська, Іван Банзерук, Дмитро Собчук - на дистанції 35 км. А юніорка Валерія Шоломіцька змагатиметься на дистанції 10 км.
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Про це інформують у пресслуєжбі ФЛАУ.
В українській команді – 26 спортсменів, восьмеро із них представляють Волинь.
Марія Сахарук, Олена Собчук, Яна Фарина змагатимуться на дистанції 20 км.
Віктор Шумік змагатиметься на дистанції 20 км, Надія Боровська, Іван Банзерук, Дмитро Собчук - на дистанції 35 км. А юніорка Валерія Шоломіцька змагатиметься на дистанції 10 км.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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