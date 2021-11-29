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У Луцьку шукають донорів крові для лікарки пологового будинку

У Луцьку шукають донорів крові для лікарки пологового будинку
Лікарці пологового будинку Азімовій Людмилі Георгіївні шукають донорів крові – чоловіків до 45 років із групою 2 плюс.

Про це ІА Волинські Новини написала Світлана Ліпкевич.

У лікарки діагностували гострий лейкоз. Наразі вона знаходиться на лікуванні у відділенні гематології Волинської обласної клінічної лікарні.

«Звертаюся до вас з проханням допомогти знайти донорів для переливання тромбомаси. У хорошої людини, лікарки пологового будинку – гострий лейкоз. Для здачі крові потрібні чоловіки віком до 45 років із групою 2 плюс», – йдеться у повідомленні.

Охочих здати кров на тромбомасу просять звертатися у Волинський обласний центр служби крові, що на проспекті Волі, 47. Також обов'язково вказувати прізвище хворої, якій здається кров.


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Теги: Волинь, Луцьк, лікарка, пологовий, допомога
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