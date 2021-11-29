У Луцьку шукають донорів крові для лікарки пологового будинку
Сьогодні, 15:06
Лікарці пологового будинку Азімовій Людмилі Георгіївні шукають донорів крові – чоловіків до 45 років із групою 2 плюс.
Про це ІА Волинські Новини написала Світлана Ліпкевич.
У лікарки діагностували гострий лейкоз. Наразі вона знаходиться на лікуванні у відділенні гематології Волинської обласної клінічної лікарні.
«Звертаюся до вас з проханням допомогти знайти донорів для переливання тромбомаси. У хорошої людини, лікарки пологового будинку – гострий лейкоз. Для здачі крові потрібні чоловіки віком до 45 років із групою 2 плюс», – йдеться у повідомленні.
Охочих здати кров на тромбомасу просять звертатися у Волинський обласний центр служби крові, що на проспекті Волі, 47. Також обов'язково вказувати прізвище хворої, якій здається кров.
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Про це ІА Волинські Новини написала Світлана Ліпкевич.
У лікарки діагностували гострий лейкоз. Наразі вона знаходиться на лікуванні у відділенні гематології Волинської обласної клінічної лікарні.
«Звертаюся до вас з проханням допомогти знайти донорів для переливання тромбомаси. У хорошої людини, лікарки пологового будинку – гострий лейкоз. Для здачі крові потрібні чоловіки віком до 45 років із групою 2 плюс», – йдеться у повідомленні.
Охочих здати кров на тромбомасу просять звертатися у Волинський обласний центр служби крові, що на проспекті Волі, 47. Також обов'язково вказувати прізвище хворої, якій здається кров.
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