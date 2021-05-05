Триває терміновий пошук: у Луцьку злочинець побив пенсіонерку і викрав чималу суму. ФОТО

У Луцьку розшукують чоловіка, який, ймовірно, причетний до розбою.Про це повідомила пресслужба поліції Волині.Сьогодні, близько 13 години, зловмисник проник у помешкання пенсіонерки у Луцьку та під приводом виманювання коштів наніс їй тілесні ушкодження і викрав значну суму грошей.Весь особовий склад поліції розшукує чоловіка.Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви побачите особу, що на фото, негайно повідомте про це поліцію за номером 102!