Триває терміновий пошук: у Луцьку злочинець побив пенсіонерку і викрав чималу суму. ФОТО
Сьогодні, 15:13
У Луцьку розшукують чоловіка, який, ймовірно, причетний до розбою.
Про це повідомила пресслужба поліції Волині.
Сьогодні, близько 13 години, зловмисник проник у помешкання пенсіонерки у Луцьку та під приводом виманювання коштів наніс їй тілесні ушкодження і викрав значну суму грошей.
Весь особовий склад поліції розшукує чоловіка.
Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви побачите особу, що на фото, негайно повідомте про це поліцію за номером 102!
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Про це повідомила пресслужба поліції Волині.
Сьогодні, близько 13 години, зловмисник проник у помешкання пенсіонерки у Луцьку та під приводом виманювання коштів наніс їй тілесні ушкодження і викрав значну суму грошей.
Весь особовий склад поліції розшукує чоловіка.
Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви побачите особу, що на фото, негайно повідомте про це поліцію за номером 102!
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Коментарі 1
Що за "під приводом виманювання грошей?
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