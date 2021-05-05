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Триває терміновий пошук: у Луцьку злочинець побив пенсіонерку і викрав чималу суму. ФОТО

Триває терміновий пошук: у Луцьку злочинець побив пенсіонерку і викрав чималу суму. ФОТО
У Луцьку розшукують чоловіка, який, ймовірно, причетний до розбою.

Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

Сьогодні, близько 13 години, зловмисник проник у помешкання пенсіонерки у Луцьку та під приводом виманювання коштів наніс їй тілесні ушкодження і викрав значну суму грошей.

Весь особовий склад поліції розшукує чоловіка.
Триває терміновий пошук: у Луцьку злочинець побив пенсіонерку і викрав чималу суму. ФОТО

Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви побачите особу, що на фото, негайно повідомте про це поліцію за номером 102!

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Теги: Луцьк, зловмисник, крадіжка, пенсіонерка
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Коментарі 1
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Що за "під приводом виманювання грошей?
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