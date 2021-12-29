Власники iPhone зможуть розблоковувати смартфон в масці
Сьогодні, 01:15
Компанія Apple випустила бета-версію операційної системи iOS 15.4 для розробників, у якій додали можливість налаштувати Face ID на розпізнавання обличчя в захисній масці.
Про це повідомляє "Економічна правда", посилаючись на macrumors.
Технологія полягає в розпізнаванні особливостей області навколо очей. У налаштуваннях пристрою можна вибрати, використовувати Face ID з маскою або без неї.
У налаштуваннях також можна вказати, що власник смартфона постійно носить окуляри. Це допоможе більш точному розпізнаванню.
Наразі функція доступна лише на iPhone 12 і 13.
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Про це повідомляє "Економічна правда", посилаючись на macrumors.
Технологія полягає в розпізнаванні особливостей області навколо очей. У налаштуваннях пристрою можна вибрати, використовувати Face ID з маскою або без неї.
У налаштуваннях також можна вказати, що власник смартфона постійно носить окуляри. Це допоможе більш точному розпізнаванню.
Наразі функція доступна лише на iPhone 12 і 13.
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