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Власники iPhone зможуть розблоковувати смартфон в масці

Власники iPhone зможуть розблоковувати смартфон в масці
Компанія Apple випустила бета-версію операційної системи iOS 15.4 для розробників, у якій додали можливість налаштувати Face ID на розпізнавання обличчя в захисній масці.

Про це повідомляє "Економічна правда", посилаючись на macrumors.

Технологія полягає в розпізнаванні особливостей області навколо очей. У налаштуваннях пристрою можна вибрати, використовувати Face ID з маскою або без неї.

У налаштуваннях також можна вказати, що власник смартфона постійно носить окуляри. Це допоможе більш точному розпізнаванню.

Наразі функція доступна лише на iPhone 12 і 13.

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Теги: технології, iPhone, світ
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