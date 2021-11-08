У Луцьку на Єршова хочуть облаштувати велосипедну смугу





Про це у програмі «По дорозі» на Данило Яловенко.



За його словами, концепцію цієї вулиці хочуть повністю змінити лише за рахунок розмітки, мовляв, є вже затверджений проєкт, лишається чекати, поки нанесуть цю розмітку.



«У першу чергу в нас тут було завдання покращити ситуацію з мінімальними витратами. Маємо дуже широке дорожнє полотно, яке фактично використовується, можливо, на одну третю, тому що на цій вулиці немає такого насиченого руху, і тут три смуги не потрібні», – запевнив гість програми.



Оскільки тут приватний сектор, і багато людей користується двоколісними транспортними засобами, тут хочуть облаштувати велосмугу.



Він наголосив, що йдеться саме про велосипедну смугу, а не велодоріжку, яка у Луцьку вже є: «Те, що на тротуарах, – це велосипедна доріжка, а те, що на дорозі, – це велосипедна смуга. І по факту у Луцьку велосипедних смуг немає. Це буде перше втілення».



«Вона буде йти з правого боку і буде виділена. Цю смугу від проїжджої частини відділятиме парковка. Ще дві смуги залишається для руху транспорту… Ця схема зараз передова. Вона використовується масово в Європі, Америці саме через те, що якщо ми маємо ряд паркінгу між проїжджою частиною і велосмугою, ми маємо свого роду захист для велосипедистів. Але, знаючи наших водіїв, ми вирішили перестрахуватися і використали деленіатори – гумові стовпчики, які ми поставили між парковкою та велосмугою, щоб водії, які паркуються, не заїжджали на смугу», – зазначив екперт.



Він висловив сподівання, що розмітку тут зроблять якісно, адже «буде не дуже добре, якшо такий складний проєкт нанесеться фарбою і через пів року просто зітреться».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Єршова вперше у Луцьку хочуть облаштувати велосмугу. Також тут буде парковка, а ще дві смуги лишаться для руху транспорту.Про це у програмі «По дорозі» на 12 каналі розповів експерт громадської організації «Просторовий рух»За його словами, концепцію цієї вулиці хочуть повністю змінити лише за рахунок розмітки, мовляв, є вже затверджений проєкт, лишається чекати, поки нанесуть цю розмітку.«У першу чергу в нас тут було завдання покращити ситуацію з мінімальними витратами. Маємо дуже широке дорожнє полотно, яке фактично використовується, можливо, на одну третю, тому що на цій вулиці немає такого насиченого руху, і тут три смуги не потрібні», – запевнив гість програми.Оскільки тут приватний сектор, і багато людей користується двоколісними транспортними засобами, тут хочуть облаштувати велосмугу.Він наголосив, що йдеться саме про велосипедну смугу, а не велодоріжку, яка у Луцьку вже є: «Те, що на тротуарах, – це велосипедна доріжка, а те, що на дорозі, – це велосипедна смуга. І по факту у Луцьку велосипедних смуг немає. Це буде перше втілення».«Вона буде йти з правого боку і буде виділена. Цю смугу від проїжджої частини відділятиме парковка. Ще дві смуги залишається для руху транспорту… Ця схема зараз передова. Вона використовується масово в Європі, Америці саме через те, що якщо ми маємо ряд паркінгу між проїжджою частиною і велосмугою, ми маємо свого роду захист для велосипедистів. Але, знаючи наших водіїв, ми вирішили перестрахуватися і використали деленіатори – гумові стовпчики, які ми поставили між парковкою та велосмугою, щоб водії, які паркуються, не заїжджали на смугу», – зазначив екперт.Він висловив сподівання, що розмітку тут зроблять якісно, адже «буде не дуже добре, якшо такий складний проєкт нанесеться фарбою і через пів року просто зітреться».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію