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Володимир-Волинський район перейменують у Володимирський

Володимир-Волинський район перейменують у Володимирський
28-го січня на сесії депутати райради схвалили перейменування Володимир-Волинського району на Володимирський. Це була ініціатива голови районної ради Віктора Хиця.

За відповідне рішення одноголосно проголосували 35 депутатів, пише БУГ.

Нагадаємо, постановою Верховної Ради України від 15-го грудня 2021 року №1959-IX «Про перейменування міста Володимир-Волинський Володимир-Волинського району Волинської області» місто Володимир-Волинський Володимир-Волинського району Волинської області було перейменовано на місто Володимир.

Після чого постало питання про перейменування Володимир-Волинського району у Володимирський.

Надалі процедура передбачає порушення клопотання перед Волинською обласною радою щодо внесення подання до Верховної Ради України про перейменування Володимир-Волинського району Волинської області на Володимирський район.


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Теги: Волинь, Володимир-Волинський район, перейменування
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