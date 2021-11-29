Володимир-Волинський район перейменують у Володимирський

Віктора Хиця.



За відповідне рішення одноголосно проголосували 35 депутатів, пише



Нагадаємо, постановою Верховної Ради України від 15-го грудня 2021 року №1959-IX «Про перейменування міста Володимир-Волинський Володимир-Волинського району Волинської області»



Після чого постало питання про перейменування Володимир-Волинського району у Володимирський.



Надалі процедура передбачає порушення клопотання перед Волинською обласною радою щодо внесення подання до Верховної Ради України про перейменування Володимир-Волинського району Волинської області на Володимирський район.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28-го січня на сесії депутати райради схвалили перейменування Володимир-Волинського району на Володимирський. Це була ініціатива голови районної радиЗа відповідне рішення одноголосно проголосували 35 депутатів, пише БУГ Нагадаємо, постановою Верховної Ради України від 15-го грудня 2021 року №1959-IX «Про перейменування міста Володимир-Волинський Володимир-Волинського району Волинської області» місто Володимир-Волинський Володимир-Волинського району Волинської області було перейменовано на місто Володимир Після чого постало питання про перейменування Володимир-Волинського району у Володимирський.Надалі процедура передбачає порушення клопотання перед Волинською обласною радою щодо внесення подання до Верховної Ради України про перейменування Володимир-Волинського району Волинської області на Володимирський район.

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