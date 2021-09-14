Росія направила медичні підрозділи до кордону з Україною, – ЗМІ





Про це пише



Як зазначає видання, це ще не означає, що напад обов'язково відбудеться. Однак це посилило розбіжності між західними союзниками щодо намірів російського президента Володимира Путіна.



"США та європейські союзники, особливо Німеччина та Франція, схоже, роблять різні висновки з ідентичних розвідданих", – пише WSJ.



Ситуація навколо України стане головним пунктом порядку денного переговорів президента США Джо Байдена та канцлера ФРН Олафа Шольца.



Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ не хоче війни, але не дасть "грубо наступати на її інтереси".



Водночас міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що станом на зараз на українських кордонах не спостерігається жодних явищ чи дій військового характеру. Кількість стягнутих сил нині співмірна ситуації, яка була навесні минулого року, але неспівмірна реакція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Росія відправила до кордону з Україною медичні підрозділи, що може означати останнє приготування до вторгнення. Такого рівня готовності РФ не сягала минулих періодів нарощування сил.Про це пише LB.ua з посиланням на газету Wall Street Journal.Як зазначає видання, це ще не означає, що напад обов'язково відбудеться. Однак це посилило розбіжності між західними союзниками щодо намірів російського президента"США та європейські союзники, особливо Німеччина та Франція, схоже, роблять різні висновки з ідентичних розвідданих", – пише WSJ.Ситуація навколо України стане головним пунктом порядку денного переговорів президента США Джо Байдена та канцлера ФРН Олафа Шольца.Раніше міністр закордонних справ Росіїзаявив, що РФ не хоче війни, але не дасть "грубо наступати на її інтереси".Водночас міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що станом на зараз на українських кордонах не спостерігається жодних явищ чи дій військового характеру. Кількість стягнутих сил нині співмірна ситуації, яка була навесні минулого року, але неспівмірна реакція.

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