Для чого у новобудовах власна котельня*
Сьогодні, 16:14
У ЖК «Амстердам» (село Струмівка) буде власна котельня. Відсутність газових мереж всередині будинку та можливість використовувати альтернативні джерела опалення додають суттєвих переваг для проживання в такому будинку.
Детальніше про котельню в ЖК «Амстердам» розповів директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.
«Це буде перша власна котельня серед наших житлових комплексів. У «Амстердамі» ми відмовилися від внутрішнього газопостачання і автономного опалення. Наразі наше рішення – газова модульна котельня, але з можливістю використання альтернативних джерел опалення. Якщо блакитне паливо здорожчає надто сильно, ми зможемо вберегти мешканців від газової пастки. Наразі як альтернативу ми розглядаємо варіант теплових насосів або твердопаливних котлів”, - розповів забудовник.
Він повідомив, що котельню будуть облаштовувати, використовуючи обладнання компанії Buderus - виробника з Німеччини, що входить до холдингу Bosch.
«Котельня дає житловому комплексу плюси у контексті планування квартир, бо таким чином немає газового обладнання всередині помешкань, а також забезпечить мінімальні витрати на обігрів приміщень. Кожна квартира буде мати свій тепловий лічильник, тому можна буде без проблем вирахувати витрати у кожному помешканні. Будемо намагатися знайти вдале рішення щодо системи «Розумний дім», щоб мешканці могли керувати температурою в будинку і через це економити», - зазначив директор «Інвестора».
Більше інформації про найновіші тенденції будівництва - читайте в статті «Усе, що ви хотіли знати про ЖК «Амстердам», – у запитаннях до Андрія Разумовського».
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
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Детальніше про котельню в ЖК «Амстердам» розповів директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.
«Це буде перша власна котельня серед наших житлових комплексів. У «Амстердамі» ми відмовилися від внутрішнього газопостачання і автономного опалення. Наразі наше рішення – газова модульна котельня, але з можливістю використання альтернативних джерел опалення. Якщо блакитне паливо здорожчає надто сильно, ми зможемо вберегти мешканців від газової пастки. Наразі як альтернативу ми розглядаємо варіант теплових насосів або твердопаливних котлів”, - розповів забудовник.
Він повідомив, що котельню будуть облаштовувати, використовуючи обладнання компанії Buderus - виробника з Німеччини, що входить до холдингу Bosch.
«Котельня дає житловому комплексу плюси у контексті планування квартир, бо таким чином немає газового обладнання всередині помешкань, а також забезпечить мінімальні витрати на обігрів приміщень. Кожна квартира буде мати свій тепловий лічильник, тому можна буде без проблем вирахувати витрати у кожному помешканні. Будемо намагатися знайти вдале рішення щодо системи «Розумний дім», щоб мешканці могли керувати температурою в будинку і через це економити», - зазначив директор «Інвестора».
Більше інформації про найновіші тенденції будівництва - читайте в статті «Усе, що ви хотіли знати про ЖК «Амстердам», – у запитаннях до Андрія Разумовського».
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
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