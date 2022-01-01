Луцький експерт розповів, навіщо місту платні парковки
Сьогодні, 16:30
Платний паркінг – це не спосіб заробляння грошей містом, а можливість регулювати кількість автомобілів, наприклад у центрі міста, вважає експерт громадської організації «Просторовий рух» Данило Яловенко.
Про це він сказав у програмі «По дорозі» на 12 каналі 25 січня.
«Багато людей у нас помилково думають, що платний паркінг – лише для того, щоб місто заробляло. Насправді це абсолютно не так. Платний паркінг у Європі, світі вводиться для того, щоб контролювати кількість автомобілів, які паркуються. Тому що всіх помістити не можливо.
Давним-давно доведено, що якщо ввести платні парковки, то тим водіям, які зранку приїжджають, залишають машину, цілий день вона стоїть, а ввечері їдуть додому, це стає супернеефективно і невигідно», – заявляє експерт.
Наприклад, якщо у Луцьку година платної парковки коштує 10 грн, то щодня за 8 годин паркування треба віддавати 80 грн, підраховує він.
«Платні парковки якраз і робляться, аби було невигідно паркуватися тим, хто ось так користується міським простором. Якщо є МАФ, де продають газети, підприємець платить за землю під ним. Часто автомобіль займає таку ж площу, як і МАФ, то чому він має займати місце, причому безкоштовно?» – пояснює Данило Яловенко.
На його думку, платний паркінг – це якраз один зі способів регулювати і контролювати кількість автомобілів у центрі міста.
«І саме у розвинутих містах, коли перевантажується центр, перше, що роблять, – збільшують вартість паркування. Але для того, щоб це правильно функціонувало, дуже важливо, щоб у людей була якісна альтернатива – громадський транспорт. Тобто ті, хто їздить на роботу автомобілем, розумів, що вони з не меншим комфортом доберуться туди громадським транспортом», – додав він.
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Про це він сказав у програмі «По дорозі» на 12 каналі 25 січня.
«Багато людей у нас помилково думають, що платний паркінг – лише для того, щоб місто заробляло. Насправді це абсолютно не так. Платний паркінг у Європі, світі вводиться для того, щоб контролювати кількість автомобілів, які паркуються. Тому що всіх помістити не можливо.
Давним-давно доведено, що якщо ввести платні парковки, то тим водіям, які зранку приїжджають, залишають машину, цілий день вона стоїть, а ввечері їдуть додому, це стає супернеефективно і невигідно», – заявляє експерт.
Наприклад, якщо у Луцьку година платної парковки коштує 10 грн, то щодня за 8 годин паркування треба віддавати 80 грн, підраховує він.
«Платні парковки якраз і робляться, аби було невигідно паркуватися тим, хто ось так користується міським простором. Якщо є МАФ, де продають газети, підприємець платить за землю під ним. Часто автомобіль займає таку ж площу, як і МАФ, то чому він має займати місце, причому безкоштовно?» – пояснює Данило Яловенко.
На його думку, платний паркінг – це якраз один зі способів регулювати і контролювати кількість автомобілів у центрі міста.
«І саме у розвинутих містах, коли перевантажується центр, перше, що роблять, – збільшують вартість паркування. Але для того, щоб це правильно функціонувало, дуже важливо, щоб у людей була якісна альтернатива – громадський транспорт. Тобто ті, хто їздить на роботу автомобілем, розумів, що вони з не меншим комфортом доберуться туди громадським транспортом», – додав він.
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