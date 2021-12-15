Що планують відкрити на першому поверсі ЖК «Амстердам»*
Сьогодні, 09:00
Перший поверх ЖК «Амстердам» (с. Струмівка) займуть комерційні проекти. Що саме там буде і які переваги це дає для майбутніх мешканців, пояснив директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.
«Ми вже провели перемовини, і сьогодні можемо сказати, що там буде супермаркет. Є також куплене приміщення під медичний заклад. Є люди, які хочуть зробити там приватний дошкільний навчальних заклад. Є продані і під іншу комерцію приміщення.
Однозначно ми забезпечимо там необхідну інфраструктуру. Будемо робити все можливе, аби там був і салон краси, і спортивний зал», - розповів забудовник.
Андрій Разумовський зауважив, що мікрорайон, де розташований ЖК «Амстердам», активно розбудовується, у тому числі - іншими забудовниками. Тому локація однозначно буде мати з часом все, за чим наразі людям треба доїжджати десь до міста.
Поруч уже розпочали будівництво дитячого садка.На 2022 рік передбачено достатньо коштів для того, щоб забезпечити 80-90% готовності до кінця року.
«Невдовзі для комфортного доїзду тут облаштують надійне дорожнє покриття. Буде дорога з асфальту або бруківки. Наразі є попередні домовленості про те, що десь в районі нового дитсадка буде зупинка громадського транспорту. Ми зробимо все зі свого боку можливе, аби туди їздила маршрутка. Думаю, із колегами-забудовниками візьмемося за вирішення цього питання. Ми ще маємо на це час», - зазначив директор «Інвестора».
Більше інформації про найновіші тенденції будівництва - читайте в статті «Усе, що ви хотіли знати про ЖК «Амстердам», – у запитаннях до Андрія Разумовського».
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
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«Ми вже провели перемовини, і сьогодні можемо сказати, що там буде супермаркет. Є також куплене приміщення під медичний заклад. Є люди, які хочуть зробити там приватний дошкільний навчальних заклад. Є продані і під іншу комерцію приміщення.
Однозначно ми забезпечимо там необхідну інфраструктуру. Будемо робити все можливе, аби там був і салон краси, і спортивний зал», - розповів забудовник.
Андрій Разумовський зауважив, що мікрорайон, де розташований ЖК «Амстердам», активно розбудовується, у тому числі - іншими забудовниками. Тому локація однозначно буде мати з часом все, за чим наразі людям треба доїжджати десь до міста.
Поруч уже розпочали будівництво дитячого садка.На 2022 рік передбачено достатньо коштів для того, щоб забезпечити 80-90% готовності до кінця року.
«Невдовзі для комфортного доїзду тут облаштують надійне дорожнє покриття. Буде дорога з асфальту або бруківки. Наразі є попередні домовленості про те, що десь в районі нового дитсадка буде зупинка громадського транспорту. Ми зробимо все зі свого боку можливе, аби туди їздила маршрутка. Думаю, із колегами-забудовниками візьмемося за вирішення цього питання. Ми ще маємо на це час», - зазначив директор «Інвестора».
Більше інформації про найновіші тенденції будівництва - читайте в статті «Усе, що ви хотіли знати про ЖК «Амстердам», – у запитаннях до Андрія Разумовського».
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
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