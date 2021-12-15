Що входить в ціну квадратного метра в ЖК «Амстердам»*
Сьогодні, 11:19
При покупці квартири в новобудові, у ціну квадратного метра зазвичай входить не лише змурована коробка, а й внутрішнє наповнення. ЖК «Амстердам» має стандартну комплектацію, якої дотримуються у всіх житлових комплексах Будівельної компанії «Інвестор».
«У вартість одного квадратного метра входять чистова стяжка і штукатурка, двері, вікна із енергозберігаючими і шумоізоляційними властивостями, облаштовані системи опалення і електропостачання, усі лічильники. Тобто покупець отримує повністю готовий до ремонту об’єкт», - розповідає директор компанії Андрій Разумовський.
Крім того, купуючи квартиру, майбутні мешканці отримують належну інфраструктуру, місця відпочинку, парковку з достатньою кількістю місць для авто, або ж - відсутність цих важливих для комфортного проживання речей.
«В ЖК «Амстердам» ми забезпечуємо обслуговування будинку, безпеку (охорона і огороджена територія), місця для відпочинку мешканців, унікальний дитячий майданчик, гарантоване паркомісце. Все це теж входить у ціну», - підкреслив забудовник.
У ЖК “Амстердам” буде паблік-спейс з місцями для відпочинку, велосипедів та візків і навіть із душовою кабіною для домашніх тварин.
Паркомісця розраховані на кожну квартиру.
Зона відпочинку буде розташована на території майже пів гектара.
Дитячі і спортивні майданчики будуть споруджені сучасними елементами.
Більше інформації про найновіші тенденції будівництва - читайте в статті «Усе, що ви хотіли знати про ЖК «Амстердам», – у запитаннях до Андрія Разумовського».
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
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«У вартість одного квадратного метра входять чистова стяжка і штукатурка, двері, вікна із енергозберігаючими і шумоізоляційними властивостями, облаштовані системи опалення і електропостачання, усі лічильники. Тобто покупець отримує повністю готовий до ремонту об’єкт», - розповідає директор компанії Андрій Разумовський.
Крім того, купуючи квартиру, майбутні мешканці отримують належну інфраструктуру, місця відпочинку, парковку з достатньою кількістю місць для авто, або ж - відсутність цих важливих для комфортного проживання речей.
«В ЖК «Амстердам» ми забезпечуємо обслуговування будинку, безпеку (охорона і огороджена територія), місця для відпочинку мешканців, унікальний дитячий майданчик, гарантоване паркомісце. Все це теж входить у ціну», - підкреслив забудовник.
У ЖК “Амстердам” буде паблік-спейс з місцями для відпочинку, велосипедів та візків і навіть із душовою кабіною для домашніх тварин.
Паркомісця розраховані на кожну квартиру.
Зона відпочинку буде розташована на території майже пів гектара.
Дитячі і спортивні майданчики будуть споруджені сучасними елементами.
Більше інформації про найновіші тенденції будівництва - читайте в статті «Усе, що ви хотіли знати про ЖК «Амстердам», – у запитаннях до Андрія Разумовського».
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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