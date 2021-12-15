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Що входить в ціну квадратного метра в ЖК «Амстердам»*

Що входить в ціну квадратного метра в ЖК «Амстердам»*
При покупці квартири в новобудові, у ціну квадратного метра зазвичай входить не лише змурована коробка, а й внутрішнє наповнення. ЖК «Амстердам» має стандартну комплектацію, якої дотримуються у всіх житлових комплексах Будівельної компанії «Інвестор».

«У вартість одного квадратного метра входять чистова стяжка і штукатурка, двері, вікна із енергозберігаючими і шумоізоляційними властивостями, облаштовані системи опалення і електропостачання, усі лічильники. Тобто покупець отримує повністю готовий до ремонту об’єкт», - розповідає директор компанії Андрій Разумовський.

Крім того, купуючи квартиру, майбутні мешканці отримують належну інфраструктуру, місця відпочинку, парковку з достатньою кількістю місць для авто, або ж - відсутність цих важливих для комфортного проживання речей.

«В ЖК «Амстердам» ми забезпечуємо обслуговування будинку, безпеку (охорона і огороджена територія), місця для відпочинку мешканців, унікальний дитячий майданчик, гарантоване паркомісце. Все це теж входить у ціну», - підкреслив забудовник.
Що входить в ціну квадратного метра в ЖК «Амстердам»*

У ЖК “Амстердам” буде паблік-спейс з місцями для відпочинку, велосипедів та візків і навіть із душовою кабіною для домашніх тварин.
Що входить в ціну квадратного метра в ЖК «Амстердам»*

Паркомісця розраховані на кожну квартиру.
Що входить в ціну квадратного метра в ЖК «Амстердам»*

Зона відпочинку буде розташована на території майже пів гектара.
Що входить в ціну квадратного метра в ЖК «Амстердам»*

Дитячі і спортивні майданчики будуть споруджені сучасними елементами.

Більше інформації про найновіші тенденції будівництва - читайте в статті «Усе, що ви хотіли знати про ЖК «Амстердам», – у запитаннях до Андрія Разумовського».



Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor


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Теги: Інвестор, квартира, Луцьк, будівництво, Амстердам
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