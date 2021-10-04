У Луцьку в будинку розірвався обігрівач: важких травм зазнав неповнолітній
Сьогодні, 16:53
У Луцьку в будинку розірвався обігрівач, поруч знаходився 17-річний хлопець, який від полум’я отримав травми.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Надзвичайна подія трапилася 25 січня в одному із будинків на вулиці Софії Ковалевської. Зазначається, що постраждалий від вибуху калорифера отримав важкі травми. Його "швидкою" госпіталізували у відділення реанімації.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, правоохоронці зазначили, що хлопець, щоб зігрітися, накрив калорифер ковдрою. Обігрівач від нагріву вибухнув. Поряд стояв балон з піною, який теж від температури розірвався.
Відомості зареєстровані в ЄО.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Надзвичайна подія трапилася 25 січня в одному із будинків на вулиці Софії Ковалевської. Зазначається, що постраждалий від вибуху калорифера отримав важкі травми. Його "швидкою" госпіталізували у відділення реанімації.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, правоохоронці зазначили, що хлопець, щоб зігрітися, накрив калорифер ковдрою. Обігрівач від нагріву вибухнув. Поряд стояв балон з піною, який теж від температури розірвався.
Відомості зареєстровані в ЄО.
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