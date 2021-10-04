У Луцьку в будинку розірвався обігрівач: важких травм зазнав неповнолітній





Про це



Надзвичайна подія трапилася 25 січня в одному із будинків на вулиці Софії Ковалевської. Зазначається, що постраждалий від вибуху калорифера отримав важкі травми. Його "швидкою" госпіталізували у відділення реанімації.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, правоохоронці зазначили, що хлопець, щоб зігрітися, накрив калорифер ковдрою. Обігрівач від нагріву вибухнув. Поряд стояв балон з піною, який теж від температури розірвався.



Відомості зареєстровані в ЄО.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в будинку розірвався обігрівач, поруч знаходився 17-річний хлопець, який від полум’я отримав травми.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Надзвичайна подія трапилася 25 січня в одному із будинків на вулиці Софії Ковалевської. Зазначається, що постраждалий від вибуху калорифера отримав важкі травми. Його "швидкою" госпіталізували у відділення реанімації.Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, правоохоронці зазначили, що хлопець, щоб зігрітися, накрив калорифер ковдрою. Обігрівач від нагріву вибухнув. Поряд стояв балон з піною, який теж від температури розірвався.Відомості зареєстровані в ЄО.

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