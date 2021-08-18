Рятувальники не встигнуть: чим небезпечні паркани та шлагбауми у дворах Луцька





Про це пише



“Чим більше ми витрачаємо часу на прибуття, тим більші розміри пожежі ми застаємо на момент прибуття”, – пояснює заступник начальника ГУ з реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Віктор Милостивий.



Річ у тім, каже він, що через встановлені у дворах будь-які обмежувачі руху автівка ДСНС не може під’їхати ні до місця пожежі, ні до потрібного часто гідранта. Тоді ж рятувальники змушені шукати вихід із ситуації. А поки вони їздять колами, хтось може задихнутися чадним димом чи й взагалі згоріти живцем.



У Луцьку таких проблемних для екстрених служб дворів, каже Віктор Милостивий, майже шість десятків. Один з таких – на Липинського, 4. Під’їжджаючи до будинку, впираємося у паркан. Пожежники кажуть: вручну відкрити такі ворота – неможливо. Єдиний вихід – просити про це жильців будинку. Самі ж мешканці будинку переконують: як зустрічати екстрену службу – знають.



“Коли я мешкаю в цьому будинку, викликаю якусь екстрено-рятувальну службу, то я завжди зумію відкрити ворота”, – переконує місцевий мешканець Ігор.



А ось голова ОСББ цієї багатоповерхівки пояснює: паркан – це вимушена міра, адже декілька років тому із подвір’я поцупили дві автівки. Водночас, переконує вона, заїхати у двір як рятувальникам, так і працівникам інших екстрених служб реально.



І якщо з парканом все зрозуміло – його хоч якось можна відкрити, то півкулі, якими обмежили заїзд у сусідній двір, кажуть рятувальники, так швидко не прибереш.



Ще складніше – із найдовшим у світі будинком, що тягнеться вздовж проспектів Соборності та Молоді. Будівля складається із 40-ка окремих будинків, з’єднаних між собою арками. Тут крім обмежувачів руху проблемою стають ще й щільно припарковані авто.



“Мусимо зупинятися, беремо своє обладнання і рухаємося вже пішки. У той час водій автомобіля готує рукавну лінію магістральну, особовий склад бере теж рукава, апарати, інше обладнання. Це все тягнуть, буває, на 100 і більше метрів”, – розповідає старший помічник начальника чергової зміни оперативно-координаційного центру Андрій Кучерук.



Часто густо водії паркують свої автівки на пожежних гідрантах. Якщо найближчий гідрант заблокований машиною – пожежникам доводиться шукати інший.



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