Волиняни зможуть вакцинуватися від COVID-19 у кожному населеному пункті

У кожному населеному пункті Волинської області можна буде зробити щеплення проти коронавірусної інфекції. Організовані мобільні бригади будуть пересуватися по селах згідно з графіком, щоб місцеві мешканці мали доступ до щеплень.Про організацію роботи мобільних бригад на Волині говорили під час zoom-конференції з головами територіальних громад області, інформують в ОДА.За дорученням голови облдержадміністраціїонлайн-нараду провела його заступниця, спільно із головним державним санітарним лікарем областіта начальником управління охорони здоров’я облдержадміністраціїЗа словами Людмили Тимощук, Волинь залишається аутсайдером серед областей за рівнем охоплення населення проти коронавірусної інфекції. Саме це є однією із причин стрімкого поширення небезпечної хвороби, адже останні дні спостерігаємо більшу кількість виявлених випадків COVID-19.«Низький відсоток охоплення населення імунізацією проти коронавірусної інфекції спостерігається серед сільського населення та категорії 60+. Як відомо, саме такі люди є найбільш вразливі до хвороби. За дорученням Офісу Президета України та Міністерства охорони здоров’я України в області розроблені графіки роботи мобільних бригад, які працюватимуть у кожному населеному пункті області, навіть у найвіддалішому, – розповіла заступниця голови ОДА. – Ваша робота, як керівників територіальних громад, полягає у тому щоб пояснити та переконати людей, що альтернативного методу боротьби з коронавірусом не існує. Вакцинація рятує від важкого перебігу хвороби та рятує життя».Також Людмила Тимощук пояснила, що забезпечити роботу мобільних бригад можна у сільраді, школі чи приміщенні ФАПу. Якщо в громаді багато літніх людей, яким вже важко пересуватися, мобільна бригада їздитиме від дверей до дверей та вакцинуватиме їх вдома.Мобільні бригади, які вакцинують групу людей, можуть використовувати для щеплення будь-яку наявну вакцину від COVID-19.