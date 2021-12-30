У ВНУ імені Лесі Українки проводять службову перевірку після пожежі в гуртожитку
Сьогодні, 18:46
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки проводять службову перевірку щодо пожежі, яка сталася 27 січня в студентському гуртожитку.
Про це Суспільному телефоном розповів ректор вишу Анатолій Цьось.
"Перевіримо, як працювали службові особи чи не було з їхнього боку порушень", – зазначив ректор.
Також після пожежі в університеті прийняли рішення про встановлення автоматичних систем пожежної сигналізації. Раніше у гуртожитках №2, №3, №4 та №6 таких не було. "На це потрібно більш як 1 мільйон гривень", – зазначив Анатолій Цьось.
Нагадаємо, 27 січня о 01:36 до Служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в гуртожитку Волинського національного університету імені Лесі Українки на проспекті Соборності у Луцьку. Врятували трьох студентів, які не могли вийти самотужки, ще 76 людей евакуювали.
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Про це Суспільному телефоном розповів ректор вишу Анатолій Цьось.
"Перевіримо, як працювали службові особи чи не було з їхнього боку порушень", – зазначив ректор.
Також після пожежі в університеті прийняли рішення про встановлення автоматичних систем пожежної сигналізації. Раніше у гуртожитках №2, №3, №4 та №6 таких не було. "На це потрібно більш як 1 мільйон гривень", – зазначив Анатолій Цьось.
Нагадаємо, 27 січня о 01:36 до Служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в гуртожитку Волинського національного університету імені Лесі Українки на проспекті Соборності у Луцьку. Врятували трьох студентів, які не могли вийти самотужки, ще 76 людей евакуювали.
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