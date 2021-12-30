вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У ВНУ імені Лесі Українки проводять службову перевірку після пожежі в гуртожитку

У ВНУ імені Лесі Українки проводять службову перевірку після пожежі в гуртожитку
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки проводять службову перевірку щодо пожежі, яка сталася 27 січня в студентському гуртожитку.

Про це Суспільному телефоном розповів ректор вишу Анатолій Цьось.

"Перевіримо, як працювали службові особи чи не було з їхнього боку порушень", – зазначив ректор.

Також після пожежі в університеті прийняли рішення про встановлення автоматичних систем пожежної сигналізації. Раніше у гуртожитках №2, №3, №4 та №6 таких не було. "На це потрібно більш як 1 мільйон гривень", – зазначив Анатолій Цьось.

Нагадаємо, 27 січня о 01:36 до Служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в гуртожитку Волинського національного університету імені Лесі Українки на проспекті Соборності у Луцьку. Врятували трьох студентів, які не могли вийти самотужки, ще 76 людей евакуювали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, ВНУ, Луцьк, гуртожиток, перевірка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин здобув «срібло» на чемпіонаті світу з ММА
Сьогодні, 19:05
У ВНУ імені Лесі Українки проводять службову перевірку після пожежі в гуртожитку
Сьогодні, 18:46
Волиняни зможуть вакцинуватися від COVID-19 у кожному населеному пункті
Сьогодні, 18:18
Рятувальники не встигнуть: чим небезпечні паркани та шлагбауми у дворах Луцька
Сьогодні, 17:55
Волинянин скачав в інтернеті фейковий COVID-сертифікат і отримав штрафу понад 4 тисячі
Сьогодні, 17:36
Схожі новини
Пожежа у луцькому гуртожитку: що розповіли студенти. ВІДЕО Пожежа у луцькому гуртожитку: що розповіли студенти. ВІДЕО
Сьогодні, 10:25
У Луцьку горів гуртожиток: врятували трьох студентів, які не могли вийти самотужки, ще 76 людей евакуювали У Луцьку горів гуртожиток: врятували трьох студентів, які не могли вийти самотужки, ще 76 людей евакуювали
27 січень, 09:37
У Луцьку горів гуртожиток: назвали причину. ВІДЕО У Луцьку горів гуртожиток: назвали причину. ВІДЕО
30 грудень, 2021, 02:15
У Луцьку перевірили житлові умови в університетських гуртожитках У Луцьку перевірили житлові умови в університетських гуртожитках
27 жовтень, 2020, 06:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин здобув «срібло» на чемпіонаті світу з ММА
Сьогодні, 19:05
 0
У ВНУ імені Лесі Українки проводять службову перевірку після пожежі в гуртожитку
Сьогодні, 18:46
 0
Волиняни зможуть вакцинуватися від COVID-19 у кожному населеному пункті
Сьогодні, 18:18
 0
Рятувальники не встигнуть: чим небезпечні паркани та шлагбауми у дворах Луцька
Сьогодні, 17:55
 0
Волинянин скачав в інтернеті фейковий COVID-сертифікат і отримав штрафу понад 4 тисячі
Сьогодні, 17:36
 0
Медіа
відео
1/8