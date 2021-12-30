У ВНУ імені Лесі Українки проводять службову перевірку після пожежі в гуртожитку





Про це Анатолій Цьось.



"Перевіримо, як працювали службові особи чи не було з їхнього боку порушень", – зазначив ректор.



Також після пожежі в університеті прийняли рішення про встановлення автоматичних систем пожежної сигналізації. Раніше у гуртожитках №2, №3, №4 та №6 таких не було. "На це потрібно більш як 1 мільйон гривень", – зазначив Анатолій Цьось.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинському національному університеті імені Лесі Українки проводять службову перевірку щодо пожежі, яка сталася 27 січня в студентському гуртожитку.Про це Суспільному телефоном розповів ректор вишу"Перевіримо, як працювали службові особи чи не було з їхнього боку порушень", – зазначив ректор.Також після пожежі в університеті прийняли рішення про встановлення автоматичних систем пожежної сигналізації. Раніше у гуртожитках №2, №3, №4 та №6 таких не було. "На це потрібно більш як 1 мільйон гривень", – зазначив Анатолій Цьось. Нагадаємо , 27 січня о 01:36 до Служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в гуртожитку Волинського національного університету імені Лесі Українки на проспекті Соборності у Луцьку. Врятували трьох студентів, які не могли вийти самотужки, ще 76 людей евакуювали.

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