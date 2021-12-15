Маленький волинянин не може повноцінно ходити: потрібні кошти на операцію

Артему Січковському з Турійська потрібна термінова допомога. Багатодітна родина,у якій, крім цього малюка, ще п’ятеро діток, просить допомогти у зборі коштів на чергові операції синочку.



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Малюк народився із дуже рідкісною патологією – синдромом П’єра Робена. Дитина не могла самостійно дихати під час сну. Один випадок цієї хвороби трапляється на 8,5 тисячі людей.



«Дуже вдячні всім, хто вже допомагав рятувати хлопчика», – кажуть батьки.



Дитину вже двічі прооперували в Індії. Операції було проведено на щелепі, щоб усунути вроджену ваду дихальних шляхів.



Зараз Артемку потрібні численні операції на ніжці. У нього відсутня частина кістки стегнового суглоба, яку лікарі були змушені видалити під час лікування сепсису, коли Артемко щойно народився. Дитина не може повноцінно ходити, постійно падає і травмується.



«Допоможіть, будь ласка, зібрати кошти, щоб вилікувати сина. Артем вже переніс багато операцій, і завдяки небайдужим людям ми поставимо сина на ноги!» – вірять батьки.



Реквізити для допомоги: 4149 4991 5648 8247 (ПриватБанк), отримувач – Січковська Тетяна Миколаївна.

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