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Погода у Луцьку на завтра, 29 січня

Погода у Луцьку на завтра, 29 січня
У Луцьку завтра, 29 січня, сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний сніг.

Про це інформує сайт Sinoptik.

Температура вночі 0⁰, вдень від 0° до -1°.

Народний прогноз погоди: 29 січня відзначається день поклоніння чесним оковам апостола Петра. У народі цей день був відомий під назвою Петра-покорму, оскільки до цього часу в селян виходила половина зимового корму для худоби. З цього приводу народ підмітив: “Якщо в коморі житнього хліба залишилось більше половини, бути хорошому врожаю”. Погоду цього дня передбачав вітер: якщо він дув з північної сторони, очікували сильного морозу.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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