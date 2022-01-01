Погода у Луцьку на завтра, 29 січня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку завтра, 29 січня, сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний сніг.
Про це інформує сайт Sinoptik.
Температура вночі 0⁰, вдень від 0° до -1°.
Народний прогноз погоди: 29 січня відзначається день поклоніння чесним оковам апостола Петра. У народі цей день був відомий під назвою Петра-покорму, оскільки до цього часу в селян виходила половина зимового корму для худоби. З цього приводу народ підмітив: “Якщо в коморі житнього хліба залишилось більше половини, бути хорошому врожаю”. Погоду цього дня передбачав вітер: якщо він дув з північної сторони, очікували сильного морозу.
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Про це інформує сайт Sinoptik.
Температура вночі 0⁰, вдень від 0° до -1°.
Народний прогноз погоди: 29 січня відзначається день поклоніння чесним оковам апостола Петра. У народі цей день був відомий під назвою Петра-покорму, оскільки до цього часу в селян виходила половина зимового корму для худоби. З цього приводу народ підмітив: “Якщо в коморі житнього хліба залишилось більше половини, бути хорошому врожаю”. Погоду цього дня передбачав вітер: якщо він дув з північної сторони, очікували сильного морозу.
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