Кабмін вирішить, чи передадуть Луцьку дитячу залізницю. ВІДЕО

Рішення про те, коли майновий комплекс Луцької дитячої залізниці передадуть на баланс міста Луцька прийматиме уряд. Коли це буде наразі невідомо.Про це Суспільному розповів директор департаменту економічної політики Луцької міськрадиь.З його слів, напередодні (27 січня – ред.) на сесії Луцької міської ради депутати одноголосно внесли правки у своє попереднє рішення про готовність узяти дитячу залізницю на баланс. Правки внесли через вимоги акціонерного товариства "Укрзалізниця", які надіслали міськраді в офіційному листі.Передачу майнового комплексу у комунальну власність міста торік наприкінці грудня погодило засідання правління АТ "Укрзалізниця", — каже Борис Смаль. "Наступний крок за Кабінетом міністрів. Між Кабміном і "Укрзалізницею" ідуть погодження переліку об’єктів, які передаються", — говорить директор департаменту економічної політики міськради.Два роки дитяча залізниця у Луцьку не працює.Як розповів Суспільному лучанин Владислав Корецький, який відстоює відновлення дитячої залізниці, поки вирішувалося питання передачі дитячої залізниці місту – невідомі обписали вагони. Також погіршився стан колій, не опалюється приміщення станції "Росинка".Зі слів Бориса Смаля, якщо уряд погодить передачу майнового комплексу дитячої залізниці міській раді, на її відновлення за попередніми підрахунками потрібно буде пів мільйона гривень.