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Волинянка у складі збірної України виступатиме на міжнародному турнірі

Волинянка у складі збірної України виступатиме на міжнародному турнірі
Волинська легкоатлетка отримала запрошення до збірної команди України для участі у юніорському чемпіонаті.

Про це повідомили у Федерації легкої атлетики України.

7 січня на засіданні Виконкому ФЛАУ затвердили склад команди для участі в юніорському чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) з легкої атлетики в приміщенні. Змагання відбудуться 12 лютого у столиці Сербії місті Белград.

До складу команди ввійшли 16 атлетів і чотири офіційні особи.

Серед найсильніших українських легкоатлетів юніорів є й представниця Волинської області. Вихованка Любешівської ДЮСШ Юлія Петрик боротиметься за перемогу на дистанції 1500 метрів.

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Теги: легка атлетика, Волинь, Україна
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