Волинянка у складі збірної України виступатиме на міжнародному турнірі
Сьогодні, 02:16
Волинська легкоатлетка отримала запрошення до збірної команди України для участі у юніорському чемпіонаті.
Про це повідомили у Федерації легкої атлетики України.
7 січня на засіданні Виконкому ФЛАУ затвердили склад команди для участі в юніорському чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) з легкої атлетики в приміщенні. Змагання відбудуться 12 лютого у столиці Сербії місті Белград.
До складу команди ввійшли 16 атлетів і чотири офіційні особи.
Серед найсильніших українських легкоатлетів юніорів є й представниця Волинської області. Вихованка Любешівської ДЮСШ Юлія Петрик боротиметься за перемогу на дистанції 1500 метрів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у Федерації легкої атлетики України.
7 січня на засіданні Виконкому ФЛАУ затвердили склад команди для участі в юніорському чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) з легкої атлетики в приміщенні. Змагання відбудуться 12 лютого у столиці Сербії місті Белград.
До складу команди ввійшли 16 атлетів і чотири офіційні особи.
Серед найсильніших українських легкоатлетів юніорів є й представниця Волинської області. Вихованка Любешівської ДЮСШ Юлія Петрик боротиметься за перемогу на дистанції 1500 метрів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянка у складі збірної України виступатиме на міжнародному турнірі
Сьогодні, 02:16
Власники iPhone зможуть розблоковувати смартфон в масці
Сьогодні, 01:15
29 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Класна, високоточна зброя»: українські військові випробували британські ракетні комплекси
28 січень, 23:35
Кабмін вирішить, чи передадуть Луцьку дитячу залізницю. ВІДЕО
28 січень, 22:59
Медіа