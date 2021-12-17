Волинянка у складі збірної України виступатиме на міжнародному турнірі





Про це повідомили у Федерації легкої атлетики України.



7 січня на засіданні Виконкому ФЛАУ затвердили склад команди для участі в юніорському чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) з легкої атлетики в приміщенні. Змагання відбудуться 12 лютого у столиці Сербії місті Белград.



До складу команди ввійшли 16 атлетів і чотири офіційні особи.



Серед найсильніших українських легкоатлетів юніорів є й представниця Волинської області. Вихованка Любешівської ДЮСШ Юлія Петрик боротиметься за перемогу на дистанції 1500 метрів.

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