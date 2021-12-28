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У Луцьку легковик збив людину, потерпіла особа в лікарні

У Луцьку легковик збив людину, потерпіла особа в лікарні
У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала людина.

Аварія сталася на вулиці Конякіна в Луцьку, - повідомляє ІА Волинські Новини.

Зазначається, що на вулиці Конякіна, неподалік супермаркету «Сільпо», LADA збила пішохода, який переходив дорогу.

У диспетчерській службі швидкої в коментарі поінформували, що виклик медикам про те, що в аварії постраждала людина, надійшов о 16.30. Потерпілу особу із травмами доправили в міську лікарню.

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Теги: Волинь, Луцьк, аварія
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