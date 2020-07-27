У Луцьку хочуть виділити 400 тисяч на ремонт кільця біля «Променя»





Ідеться про перехрестя з круговим рухом біля розважального центру «Промінь», - пише



Департамент житлово-комунального господарства міської ради оголосив тендер на розробку проєктно-кошторисної документації на ремонт згаданого об’єкта. Торги тривають на сайті державних закупівель Prozorro. Пропозиції від учасників прийматимуть до 2 лютого.



Вартість виготовлення проєкту оцінили в 400 тисяч гривень.



Роботи мають охопити кільцеву транспорту розв’язку орієнтовною площею три гектари, до якої примикають п’ять доріг: вулиці Винниченка, Яровиця, Стрілецька та проспекти Василя Мойсея, Президента Грушевського. Ремонт повинен відбуватися в одну чергу.



Відповідно до технічної специфікації, проєкт має передбачати такі роботи:



- фрезерування асфальтобетонних покриттів,



- розбирання бортових каменів,



- приведення параметрів кільцевої розв’язки до вимог Державних будівельних норм,



- відведення дощових вод,



- облаштування дорожнього одягу з верхнім шаром покриття з асфальтобетону виду ЩМА-15,



- ремонт з’їздів та додаткового поверхневого водовідведення на них,



- влаштування нових тротуарів,



- ремонт горловин колодязів підземних мереж,



- влаштування горизонтальної дорожньої розмітки із холодного пластику,



- встановлення нових дорожніх знаків,



- облаштування зупинок громадського транспорту.



Водночас проєктанти повинні передбачити необхідний комплекс технічних засобів організації та безпеки руху, створення безпечного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та розробку схем організації дорожнього руху.



Проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт кільцевої розв’язки вулиць Винниченка, Яровиця, Стрілецька та проспектів Василя Мойсея, Президента Грушевського в Луцьку мають підготувати до 1 липня 2022 року. Після цього стане можливим оголошення тендеру на самі роботи.

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