«Думають, що у них проста застуда», – волинська лікарка про хворих на COVID-19





Про це Наталія Скальська.



Тенденцію до зростання кількості пацієнтів у шпиталі почали фіксувати з 21 січня, говорить медичка, проте перебіг хвороби у кожному випадку різний.



Ситуація в обласному тимчасовому госпіталі

За останній час, зі слів Наталії Скальської, кількість хворих на коронавірус у шпиталі збільшилася вдвічі. Серед пацієнтів вакцинованих є небагато, проте всі вони з групи ризику, тобто підлягають стаціонарному лікуванню.



"За минулий рік було 68 вакцинованих пацієнтів з 2 377 пролікованих людей. Це дуже малий відсоток. Сьогодні вакциновані пацієнти поступають. Якщо є цукровий діабет, то навіть якщо коронавірус легкої форми, людина підлягає стаціонарному лікуванню", – зазначила Наталія Скальська.



З її слів, щодня в лікарні орієнтовно від п'яти до 20 нових пацієнтів з коронавірусом.



"Дуже багато людей, які ходять і думають, що у них проста застуда, нежить, першіння в горлі. Невідомо скільки таких людей ще є недіагностовані", – додала лікарка.



Медична директорка тимчасового інфекційного госпіталю зазначила, що теперішня хвиля хвороби характеризується повторним інфікуванням і коротким інкубаційним періодом – до трьох днів.



"Споживається кисню менше ніж у жовтні-листопаді, коли в нас до 5 тонн кисню йшло на добу. Зараз іде біля тонни – 900-500 кілограм кисню. Хворі киснем повністю забезпечені. Медикаментозно забезпечені, госпіталь працює у звичному режимі", – розповіла Наталія Скальська.



Що кажуть про хворобу й симптоми пацієнти лікарні

Нині на лікуванні в госпіталі перебуває 59-річний лучанин Степан Грудік разом із дочкою і дружиною. Спершу чоловік приймав ліки вдома, а згодом самопочуття погіршилося.



"Ми вдома трохи хворіли, потім трохи відпустило, але потім знову почало нас брати. То ми з дочкою лягли, підлікувалися, то нам вже добре і сьогодні в нас ще й мама поступила.



Яка ситуація в тимчасовому інфекційному госпіталіСуспільне Волинь

Лучанин Степан Грудік



Зі слів чоловіка, серед симптомів хвороби, які проявлялися – рвота, головний біль, безсоння та відсутність апетиту. "їсти не можна було. Температури майже не було, один раз. Ми вчасно лягли, бо в нас вже пішло як зараження на легені", – додав лучанин.



Нездужає впродовж тижня волинянка Леся Щурик, яка спершу лікувалася в іншому закладі. Каже: ПЛР-тест показав "позитивний" результат на коронавірус, тож лікарі вирішили перевести її у шпиталь на подальше лікування.



"Я не відчувала, що в мене така може бути хвороба. Поступила з зовсім іншим, лікувала серце", – розповіла пацієнтка.



Зі слів лікарки Наталії Скальської, минулого тижня пацієнтка була на 15 літрах кисню, зараз підключають чотири літри. "Пацієнтка, коли до нас поступила, сатурація була нижче 90. Я так умовно собі думаю, що до середи все буде добре", – додала медичка.



Під час перебування Суспільного в медзакладі з палати в екстреному порядку перевели одну з пацієнток до реанімаційного відділення.



"Це киснезалежна пацієнтка, зараз вона буде переїжджати до реанімації, у нас є такий мобільний концентратор і тільки переключивши з точки на концентратор – так ми її зможемо порухати з місця", – розповіла медична директорка тимчасового інфекційного госпіталю.



Медики в госпіталі працюють за змінним графіком: по чотири години у "чистій" та "брудній" зонах і ще чотири години на відпочинок. До такого темпу роботи і навантаження працівники звикли, – говорить медсестра Наталія Річко.



"Трошки важко було в цьому всьому працювати, а так взагалі нормально. Робимо маніпуляції, ставимо катетери, возимо хворих на обстеження.00:25+00:34 Ми чотири години працюємо, в нас получається три заходи", – розповіла медична сестра.



Усього в відділеннях інтенсивної терапії районних лікарень нині лікуються 45 пацієнтів, – розповів Суспільному начальник обласного управління охорони здоров’я Волинської ОДА Юрій Легкодух.



З його слів, епідеміологічна ситуація в регіоні погіршується, пік захворюваності на COVID-19 на Волині очікують в середині лютого.



"В закладах охорони здоров’я знаходились 641 хворий, в тому числі 452 з підтвердженим діагнозом, 189 з підозрою. Завантаженість ліжок в межах 30 %", – додав начальник обласного управління охорони здоров’я.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У тимчасовому інфекційному госпіталі Волинської клінічної лікарні для хворих на COVID-19 станом на 28 січня лікуються 60 пацієнтів, із яких 28 людей мають важкий перебіг хвороби, ще семеро – в реанімації.Про це Суспільному розповіла медична директорка закладуТенденцію до зростання кількості пацієнтів у шпиталі почали фіксувати з 21 січня, говорить медичка, проте перебіг хвороби у кожному випадку різний.За останній час, зі слів Наталії Скальської, кількість хворих на коронавірус у шпиталі збільшилася вдвічі. Серед пацієнтів вакцинованих є небагато, проте всі вони з групи ризику, тобто підлягають стаціонарному лікуванню."За минулий рік було 68 вакцинованих пацієнтів з 2 377 пролікованих людей. Це дуже малий відсоток. Сьогодні вакциновані пацієнти поступають. Якщо є цукровий діабет, то навіть якщо коронавірус легкої форми, людина підлягає стаціонарному лікуванню", – зазначила Наталія Скальська.З її слів, щодня в лікарні орієнтовно від п'яти до 20 нових пацієнтів з коронавірусом."Дуже багато людей, які ходять і думають, що у них проста застуда, нежить, першіння в горлі. Невідомо скільки таких людей ще є недіагностовані", – додала лікарка.Медична директорка тимчасового інфекційного госпіталю зазначила, що теперішня хвиля хвороби характеризується повторним інфікуванням і коротким інкубаційним періодом – до трьох днів."Споживається кисню менше ніж у жовтні-листопаді, коли в нас до 5 тонн кисню йшло на добу. Зараз іде біля тонни – 900-500 кілограм кисню. Хворі киснем повністю забезпечені. Медикаментозно забезпечені, госпіталь працює у звичному режимі", – розповіла Наталія Скальська.Нині на лікуванні в госпіталі перебуває 59-річний лучанин Степан Грудік разом із дочкою і дружиною. Спершу чоловік приймав ліки вдома, а згодом самопочуття погіршилося."Ми вдома трохи хворіли, потім трохи відпустило, але потім знову почало нас брати. То ми з дочкою лягли, підлікувалися, то нам вже добре і сьогодні в нас ще й мама поступила.Яка ситуація в тимчасовому інфекційному госпіталіСуспільне ВолиньЛучанин Степан ГрудікЗі слів чоловіка, серед симптомів хвороби, які проявлялися – рвота, головний біль, безсоння та відсутність апетиту. "їсти не можна було. Температури майже не було, один раз. Ми вчасно лягли, бо в нас вже пішло як зараження на легені", – додав лучанин.Нездужає впродовж тижня волинянка Леся Щурик, яка спершу лікувалася в іншому закладі. Каже: ПЛР-тест показав "позитивний" результат на коронавірус, тож лікарі вирішили перевести її у шпиталь на подальше лікування."Я не відчувала, що в мене така може бути хвороба. Поступила з зовсім іншим, лікувала серце", – розповіла пацієнтка.Зі слів лікарки Наталії Скальської, минулого тижня пацієнтка була на 15 літрах кисню, зараз підключають чотири літри. "Пацієнтка, коли до нас поступила, сатурація була нижче 90. Я так умовно собі думаю, що до середи все буде добре", – додала медичка.Під час перебування Суспільного в медзакладі з палати в екстреному порядку перевели одну з пацієнток до реанімаційного відділення."Це киснезалежна пацієнтка, зараз вона буде переїжджати до реанімації, у нас є такий мобільний концентратор і тільки переключивши з точки на концентратор – так ми її зможемо порухати з місця", – розповіла медична директорка тимчасового інфекційного госпіталю.Медики в госпіталі працюють за змінним графіком: по чотири години у "чистій" та "брудній" зонах і ще чотири години на відпочинок. До такого темпу роботи і навантаження працівники звикли, – говорить медсестра Наталія Річко."Трошки важко було в цьому всьому працювати, а так взагалі нормально. Робимо маніпуляції, ставимо катетери, возимо хворих на обстеження.00:25+00:34 Ми чотири години працюємо, в нас получається три заходи", – розповіла медична сестра.Усього в відділеннях інтенсивної терапії районних лікарень нині лікуються 45 пацієнтів, – розповів Суспільному начальник обласного управління охорони здоров’я Волинської ОДА Юрій Легкодух.З його слів, епідеміологічна ситуація в регіоні погіршується, пік захворюваності на COVID-19 на Волині очікують в середині лютого."В закладах охорони здоров’я знаходились 641 хворий, в тому числі 452 з підтвердженим діагнозом, 189 з підозрою. Завантаженість ліжок в межах 30 %", – додав начальник обласного управління охорони здоров’я.

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