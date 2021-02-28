«Не повертайте мене туди, де з мене знущалися»: дніпровський стрілець попросився в СІЗО





А також попросив пробачення у постраждалих і плакав. Це все відбулося у Кіровському райсуді Дніпра, де йому 28 січня обирають запобіжний захід, повідомляє



"Шкода тих людей, яким я завдав болю своїм вчинком. Я винний і повністю усвідомлюю свою провину" - сказав Рябчук.



Єдине його бажання, аби суд не відправляв його на гауптвахту. Просився в СІЗО. Прокуратура наполягає на гауптвахті.



"Моє єдине бажання - відправте мене не на гауптвахту, а до СІЗО. Не повертайте мене туди, де з мене знущалися", - додав.



На триманні на гауптвахті наполягають прокурори. Судді пішли до нарадчої кімнати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Строковик Артем Рябчук, який у Дніпрі розстріляв із автомата 10-х людей, визнав свою провину. Та розкаявся у вчиненому.А також попросив пробачення у постраждалих і плакав. Це все відбулося у Кіровському райсуді Дніпра, де йому 28 січня обирають запобіжний захід, повідомляє Gazeta.ua. "Шкода тих людей, яким я завдав болю своїм вчинком. Я винний і повністю усвідомлюю свою провину" - сказав Рябчук.Єдине його бажання, аби суд не відправляв його на гауптвахту. Просився в СІЗО. Прокуратура наполягає на гауптвахті."Моє єдине бажання - відправте мене не на гауптвахту, а до СІЗО. Не повертайте мене туди, де з мене знущалися", - додав.На триманні на гауптвахті наполягають прокурори. Судді пішли до нарадчої кімнати.

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