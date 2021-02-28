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«Не повертайте мене туди, де з мене знущалися»: дніпровський стрілець попросився в СІЗО

«Не повертайте мене туди, де з мене знущалися»: дніпровський стрілець попросився в СІЗО
Строковик Артем Рябчук, який у Дніпрі розстріляв із автомата 10-х людей, визнав свою провину. Та розкаявся у вчиненому.

А також попросив пробачення у постраждалих і плакав. Це все відбулося у Кіровському райсуді Дніпра, де йому 28 січня обирають запобіжний захід, повідомляє Gazeta.ua.

"Шкода тих людей, яким я завдав болю своїм вчинком. Я винний і повністю усвідомлюю свою провину" - сказав Рябчук.

Єдине його бажання, аби суд не відправляв його на гауптвахту. Просився в СІЗО. Прокуратура наполягає на гауптвахті.

"Моє єдине бажання - відправте мене не на гауптвахту, а до СІЗО. Не повертайте мене туди, де з мене знущалися", - додав.

На триманні на гауптвахті наполягають прокурори. Судді пішли до нарадчої кімнати.

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Теги: Дніпро, стрілянина
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