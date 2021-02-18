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Скільки літрів алкоголю щороку випиває кожен українець

Скільки літрів алкоголю щороку випиває кожен українець
8,6 л алкоголю щорічно випиває кожний українець віком від 15 років.

Такі підрахунки зробили у Всесвітня організація охорони здоров’я, - повідомляє "Рахункова палата".

"Як виявилось, ми не така вже й питуща нація. Серед 39-ти європейських країн, які досліджувались, Україна посідає 35 місце. Водночас істотно занижувати ці показники може невраховане споживання нелегально виробленого та ввезеного алкоголю", - йдеться у дописі.

Фахівці Рахункової палати виявили, що Мінекономіки, податкова і митниця недостатньо аналізували обсяги нелегального виробництва та імпорту в Україну спиртного. Його частка, за оцінками експертів, може становити від третини до половини вжитого обсягу, залежно від виду алкогольної продукції.

Крім цього, досі належним чином законодавчо не врегульоване питання торгівлі алкогольними напоями через Інтернет. Неможливо достовірно визначити вік покупця, а отже, є ризики продажу алкоголю неповнолітнім.

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Теги: алкоголь, Україна
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