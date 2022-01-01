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Новий антирекорд: статистика щодо коронавірусу в Україні за добу

Новий антирекорд: статистика щодо коронавірусу в Україні за добу
В Україні станом на ранок 29 січня 2022 року зафіксовано 37351 новий випадок коронавірусу (це новий антирекорд за всю пандемію), протягом доби від COVID-19 померло 149 людей, 7163 пацієнтів одужали.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Загальна кількість захворілих перевалила за 4 мільйони, смертей - уже понад 100 тисяч.

Кількість захворювань на COVID-19 у регіонах за добу, 28 січня 2022 року:
м. Київ – 2418;
Вінницька область – 2100;
Волинська область – 768;
Дніпропетровська область – 1822;
Донецька область – 1430;
Житомирська область – 2214;
Закарпатська область – 876;
Запорізька область – 739;
Івано-Франківська область – 2572;
Київська область – 1227;
Кіровоградська область – 193;
Луганська область – 599;
Львівська область – 3791;
Миколаївська область – 686;
Одеська область – 2598;
Полтавська область – 915;
Рівненська область – 1994;
Сумська область – 1502;
Тернопільська область – 1487;
Харківська область – 1319;
Херсонська область – 813;
Хмельницька область – 2186;
Черкаська область – 933;
Чернівецька область – 1085;
Чернігівська область – 1084.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні:

Захворіло – 4 млн 17 тис. 961 особа.
Одужало – 3 млн 615 тис. 257 осіб.
Летальних випадків – 100 тис. 31.
Проведено ПЛР-тестувань – 17 млн 942 тис. 426.

Протягом п'ятниці, 28 січня, 78564 людини вакциновано проти COVID-19:

Першу дозу отримали 27672 людини.
Другу дозу отримали 23712 людей.
Додаткову дозу отримали 736 людей.
Бустерну дозу отримали 26444 людини.

Загальні дані щодо вакцинації українців:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 306 тис. 59 людей, з них:

отримали першу дозу – 15 млн 306 тис. 57 людей,
отримали дві дози – 14 млн 600 тис. 434 людини,
отримали додаткову дозу – 16 тис. 362 людини,
бустерну дозу – 322 тис. 543 людини.

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Теги: коронавірус, статистика, Україна
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