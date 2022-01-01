Новий антирекорд: статистика щодо коронавірусу в Україні за добу





Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.



Загальна кількість захворілих перевалила за 4 мільйони, смертей - уже понад 100 тисяч.



Кількість захворювань на COVID-19 у регіонах за добу, 28 січня 2022 року:

м. Київ – 2418;

Вінницька область – 2100;

Волинська область – 768;

Дніпропетровська область – 1822;

Донецька область – 1430;

Житомирська область – 2214;

Закарпатська область – 876;

Запорізька область – 739;

Івано-Франківська область – 2572;

Київська область – 1227;

Кіровоградська область – 193;

Луганська область – 599;

Львівська область – 3791;

Миколаївська область – 686;

Одеська область – 2598;

Полтавська область – 915;

Рівненська область – 1994;

Сумська область – 1502;

Тернопільська область – 1487;

Харківська область – 1319;

Херсонська область – 813;

Хмельницька область – 2186;

Черкаська область – 933;

Чернівецька область – 1085;

Чернігівська область – 1084.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



За весь час пандемії в Україні:



Захворіло – 4 млн 17 тис. 961 особа.

Одужало – 3 млн 615 тис. 257 осіб.

Летальних випадків – 100 тис. 31.

Проведено ПЛР-тестувань – 17 млн 942 тис. 426.



Протягом п'ятниці, 28 січня, 78564 людини вакциновано проти COVID-19:



Першу дозу отримали 27672 людини.

Другу дозу отримали 23712 людей.

Додаткову дозу отримали 736 людей.

Бустерну дозу отримали 26444 людини.



Загальні дані щодо вакцинації українців:



Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 306 тис. 59 людей, з них:



отримали першу дозу – 15 млн 306 тис. 57 людей,

отримали дві дози – 14 млн 600 тис. 434 людини,

отримали додаткову дозу – 16 тис. 362 людини,

бустерну дозу – 322 тис. 543 людини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні станом на ранок 29 січня 2022 року зафіксовано 37351 новий випадок коронавірусу (це новий антирекорд за всю пандемію), протягом доби від COVID-19 померло 149 людей, 7163 пацієнтів одужали.Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.Загальна кількість захворілих перевалила за 4 мільйони, смертей - уже понад 100 тисяч.м. Київ – 2418;Вінницька область – 2100;Волинська область – 768;Дніпропетровська область – 1822;Донецька область – 1430;Житомирська область – 2214;Закарпатська область – 876;Запорізька область – 739;Івано-Франківська область – 2572;Київська область – 1227;Кіровоградська область – 193;Луганська область – 599;Львівська область – 3791;Миколаївська область – 686;Одеська область – 2598;Полтавська область – 915;Рівненська область – 1994;Сумська область – 1502;Тернопільська область – 1487;Харківська область – 1319;Херсонська область – 813;Хмельницька область – 2186;Черкаська область – 933;Чернівецька область – 1085;Чернігівська область – 1084.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Захворіло – 4 млн 17 тис. 961 особа.Одужало – 3 млн 615 тис. 257 осіб.Летальних випадків – 100 тис. 31.Проведено ПЛР-тестувань – 17 млн 942 тис. 426.Першу дозу отримали 27672 людини.Другу дозу отримали 23712 людей.Додаткову дозу отримали 736 людей.Бустерну дозу отримали 26444 людини.Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 306 тис. 59 людей, з них:отримали першу дозу – 15 млн 306 тис. 57 людей,отримали дві дози – 14 млн 600 тис. 434 людини,отримали додаткову дозу – 16 тис. 362 людини,бустерну дозу – 322 тис. 543 людини.

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