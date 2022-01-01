768 хворих і 4 летальні випадки: коронавірус на Волині
Сьогодні, 09:50
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 768 нових випадів коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіло 156 дітей та 16 медпрацівників.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Луцький район – 310 хворих:
Луцька ТГ – 188
Боратинська ТГ – 7
Берестечківська ТГ — 2
Городищенська ТГ – 3
Горохівська ТГ – 11
Доросинівська ТГ — 7
Ківерцівська ТГ – 20
Колківська – 3
Копачівська ТГ — 2
Марянівська ТГ — 4
Олицька ТГ — 2
Підгайцівска ТГ – 22
Рожищенська ТГ – 24
Торчинська ТГ — 4
Цуманська ТГ – 11
Володимир-Волинський район – 201 хворий:
Володимир-Волинська ТГ – 49
Затурцівська ТГ — 18
Зимнівська ТГ – 9
Іваничівська ТГ – 13
Литовезька ТГ — 3
Локачинська ТГ — 48
Нововолинська ТГ – 45
Оваднівська ТГ -3
Павлівська ТГ – 8
Поромівська ТГ – 2
Устилузька ТГ — 3
Камінь-Каширський район – 106 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 3
Любешівська ТГ – 28
Маневицька ТГ –53
Прилісненська ТГ – 21
Сошичненська ТГ — 1
Ковельський район – 151 хворий:
Велицька ТГ – 1
Голобська ТГ – 7
Дубівська ТГ – 8
Забродівська ТГ — 8
Ковельська ТГ – 66
Колодяжненська ТГ – 1
Люблинецька ТГ – 5
Любомльська ТГ- 12
Поворська ТГ — 1
Ратнівська ТГ – 28
Самарівська ТГ– 3
Сереховичівська ТГ – 1
Старовижівська ТГ — 5
Турійська ТГ – 3
Шацька ТГ — 2
Госпіталізували – 53 хворих, 715 – лікуються амбулаторно.
Усього станом на 29 січня в області зареєстровали 110003 випадки.
Одужало – 102 235 осіб (за останню добу –34).
Летальних випадків (осіб) – 2254, з них за останню добу – 4:
Луцький район – 1 випадок в Луцькій ТГ;
Володимир-Волинський район – 1 випадок в Павлівській ТГ;
Камінь-Каширський район – 2 випадки в Любешівській ТГ.
Методом ПЛР всього обстежено 438037 осіб, за останню добу – 3257 осіб.
За добу 28 січня 2022 року проти COVID-19 в області проведено 1433 щеплення. Першою дозою щеплено — 598 осіб, другою дозою – 514 осіб, додатковою дозою – 0 осіб, бустерною дозою – 312 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 338219 людей, отримали дві дози – 314532 людини, отримали додаткову дозу – 405 людей, бустерну дозу – 4050 людей. Загалом проведено 657206 щеплень.
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Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Луцький район – 310 хворих:
Луцька ТГ – 188
Боратинська ТГ – 7
Берестечківська ТГ — 2
Городищенська ТГ – 3
Горохівська ТГ – 11
Доросинівська ТГ — 7
Ківерцівська ТГ – 20
Колківська – 3
Копачівська ТГ — 2
Марянівська ТГ — 4
Олицька ТГ — 2
Підгайцівска ТГ – 22
Рожищенська ТГ – 24
Торчинська ТГ — 4
Цуманська ТГ – 11
Володимир-Волинський район – 201 хворий:
Володимир-Волинська ТГ – 49
Затурцівська ТГ — 18
Зимнівська ТГ – 9
Іваничівська ТГ – 13
Литовезька ТГ — 3
Локачинська ТГ — 48
Нововолинська ТГ – 45
Оваднівська ТГ -3
Павлівська ТГ – 8
Поромівська ТГ – 2
Устилузька ТГ — 3
Камінь-Каширський район – 106 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 3
Любешівська ТГ – 28
Маневицька ТГ –53
Прилісненська ТГ – 21
Сошичненська ТГ — 1
Ковельський район – 151 хворий:
Велицька ТГ – 1
Голобська ТГ – 7
Дубівська ТГ – 8
Забродівська ТГ — 8
Ковельська ТГ – 66
Колодяжненська ТГ – 1
Люблинецька ТГ – 5
Любомльська ТГ- 12
Поворська ТГ — 1
Ратнівська ТГ – 28
Самарівська ТГ– 3
Сереховичівська ТГ – 1
Старовижівська ТГ — 5
Турійська ТГ – 3
Шацька ТГ — 2
Госпіталізували – 53 хворих, 715 – лікуються амбулаторно.
Усього станом на 29 січня в області зареєстровали 110003 випадки.
Одужало – 102 235 осіб (за останню добу –34).
Летальних випадків (осіб) – 2254, з них за останню добу – 4:
Луцький район – 1 випадок в Луцькій ТГ;
Володимир-Волинський район – 1 випадок в Павлівській ТГ;
Камінь-Каширський район – 2 випадки в Любешівській ТГ.
Методом ПЛР всього обстежено 438037 осіб, за останню добу – 3257 осіб.
За добу 28 січня 2022 року проти COVID-19 в області проведено 1433 щеплення. Першою дозою щеплено — 598 осіб, другою дозою – 514 осіб, додатковою дозою – 0 осіб, бустерною дозою – 312 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 338219 людей, отримали дві дози – 314532 людини, отримали додаткову дозу – 405 людей, бустерну дозу – 4050 людей. Загалом проведено 657206 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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