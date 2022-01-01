768 хворих і 4 летальні випадки: коронавірус на Волині

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 768 нових випадів коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіло 156 дітей та 16 медпрацівників.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Луцький район – 310 хворих:Луцька ТГ – 188Боратинська ТГ – 7Берестечківська ТГ — 2Городищенська ТГ – 3Горохівська ТГ – 11Доросинівська ТГ — 7Ківерцівська ТГ – 20Колківська – 3Копачівська ТГ — 2Марянівська ТГ — 4Олицька ТГ — 2Підгайцівска ТГ – 22Рожищенська ТГ – 24Торчинська ТГ — 4Цуманська ТГ – 11Володимир-Волинський район – 201 хворий:Володимир-Волинська ТГ – 49Затурцівська ТГ — 18Зимнівська ТГ – 9Іваничівська ТГ – 13Литовезька ТГ — 3Локачинська ТГ — 48Нововолинська ТГ – 45Оваднівська ТГ -3Павлівська ТГ – 8Поромівська ТГ – 2Устилузька ТГ — 3Камінь-Каширський район – 106 хворих:Камінь- Каширська ТГ – 3Любешівська ТГ – 28Маневицька ТГ –53Прилісненська ТГ – 21Сошичненська ТГ — 1Ковельський район – 151 хворий:Велицька ТГ – 1Голобська ТГ – 7Дубівська ТГ – 8Забродівська ТГ — 8Ковельська ТГ – 66Колодяжненська ТГ – 1Люблинецька ТГ – 5Любомльська ТГ- 12Поворська ТГ — 1Ратнівська ТГ – 28Самарівська ТГ– 3Сереховичівська ТГ – 1Старовижівська ТГ — 5Турійська ТГ – 3Шацька ТГ — 2Госпіталізували – 53 хворих, 715 – лікуються амбулаторно.Усього станом на 29 січня в області зареєстровали 110003 випадки.Одужало – 102 235 осіб (за останню добу –34).Летальних випадків (осіб) – 2254, з них за останню добу – 4:Луцький район – 1 випадок в Луцькій ТГ;Володимир-Волинський район – 1 випадок в Павлівській ТГ;Камінь-Каширський район – 2 випадки в Любешівській ТГ.Методом ПЛР всього обстежено 438037 осіб, за останню добу – 3257 осіб.За добу 28 січня 2022 року проти COVID-19 в області проведено 1433 щеплення. Першою дозою щеплено — 598 осіб, другою дозою – 514 осіб, додатковою дозою – 0 осіб, бустерною дозою – 312 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 338219 людей, отримали дві дози – 314532 людини, отримали додаткову дозу – 405 людей, бустерну дозу – 4050 людей. Загалом проведено 657206 щеплень.