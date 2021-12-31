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Волинський лікар розповів, як реагувати на негативні новини

Волинський лікар розповів, як реагувати на негативні новини
Психотерапевт Волинської обласної психіатричної лікарні Юрій Кравчук каже, що людині, на яку щодня звалюється сила-силенна негативних новин, варто усвідомити: вона не в змозі змінити те, що від неї не залежить.

Про це йшлося у програмі «Телемедицина» на 12 каналі 24 січня.

«Колись давним-давно у Курта Воннегута я прочитав дуже чудесну річ. Звучить вона так: «Боже, дай мені спокій, щоб я міг приймати все те, чого я не можу змінити, мужність, щоб я міг змінити те, що є в моїх силах, і мудрість, щоб я завжди знав, де кінчається одне і починається інше». Ви повинні зрозуміти, що ви можете зробити, а чого не можете. Вас же не обходять, скажімо, снігопади в Америці…

Звичайно, якщо почнеться агресія – наше життя зміниться. Але воно зміниться тільки тоді, коли вона почнеться. А ми вже зараз змінюємо. Для чого?» – каже Юрій Кравчук.

«Інколи мені здається, що всі ми все ще перебуваємо в дитячому періоді, коли сиділи ввечері на лавочці, розказували страшилки про «гроб на кальосіках», «чорні руки», наші серця завмирали, і так воно млосно було…

Ми виросли, «гроб на кальосіках» у нас став інший, чорні руки теж стали інші, але ми і досі не можемо відірватися, нам і досі страшно», – висловився психотерапевт.


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Теги: лікар, психотерапевт, Волинь, Юрій Кравчук
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