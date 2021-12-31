Волинський лікар розповів, як реагувати на негативні новини

Юрій Кравчук каже, що людині, на яку щодня звалюється сила-силенна негативних новин, варто усвідомити: вона не в змозі змінити те, що від неї не залежить.



Про це йшлося у програмі



«Колись давним-давно у Курта Воннегута я прочитав дуже чудесну річ. Звучить вона так: «Боже, дай мені спокій, щоб я міг приймати все те, чого я не можу змінити, мужність, щоб я міг змінити те, що є в моїх силах, і мудрість, щоб я завжди знав, де кінчається одне і починається інше». Ви повинні зрозуміти, що ви можете зробити, а чого не можете. Вас же не обходять, скажімо, снігопади в Америці…



Звичайно, якщо почнеться агресія – наше життя зміниться. Але воно зміниться тільки тоді, коли вона почнеться. А ми вже зараз змінюємо. Для чого?» – каже Юрій Кравчук.



«Інколи мені здається, що всі ми все ще перебуваємо в дитячому періоді, коли сиділи ввечері на лавочці, розказували страшилки про «гроб на кальосіках», «чорні руки», наші серця завмирали, і так воно млосно було…



Ми виросли, «гроб на кальосіках» у нас став інший, чорні руки теж стали інші, але ми і досі не можемо відірватися, нам і досі страшно», – висловився психотерапевт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Психотерапевт Волинської обласної психіатричної лікарнікаже, що людині, на яку щодня звалюється сила-силенна негативних новин, варто усвідомити: вона не в змозі змінити те, що від неї не залежить.Про це йшлося у програмі «Телемедицина» на 12 каналі 24 січня.«Колись давним-давно у Курта Воннегута я прочитав дуже чудесну річ. Звучить вона так: «Боже, дай мені спокій, щоб я міг приймати все те, чого я не можу змінити, мужність, щоб я міг змінити те, що є в моїх силах, і мудрість, щоб я завжди знав, де кінчається одне і починається інше». Ви повинні зрозуміти, що ви можете зробити, а чого не можете. Вас же не обходять, скажімо, снігопади в Америці…Звичайно, якщо почнеться агресія – наше життя зміниться. Але воно зміниться тільки тоді, коли вона почнеться. А ми вже зараз змінюємо. Для чого?» – каже Юрій Кравчук.«Інколи мені здається, що всі ми все ще перебуваємо в дитячому періоді, коли сиділи ввечері на лавочці, розказували страшилки про «гроб на кальосіках», «чорні руки», наші серця завмирали, і так воно млосно було…Ми виросли, «гроб на кальосіках» у нас став інший, чорні руки теж стали інші, але ми і досі не можемо відірватися, нам і досі страшно», – висловився психотерапевт.

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