Знайшли авто та документи: розшукують волинянина, який зник безвісти. ФОТО
Сьогодні, 10:59
Тривають пошуки жителя селища Іваничі, який тиждень тому пішов з дому та не повернувся. Працівники поліції знайшли авто безвісти зниклого у Сокальському районі.
Про це інформує БУГ.
Шукати у лісі 61-річного Олександра Ковальчука вирушили правоохоронці та небайдужі люди.
Як повідомили БУГу працівники поліції, в автомобілі було знайдено усі документи. Станом на 28-ме січня чоловіка не знайшли.
Нагадаємо, 18-го січня чоловік виїхав з селища Іваничі і місце його перебування на даний час не відоме.
Прикмети: ріст 180 см, худорлявої тілобудови, волосся сиве, на лівій руці на одному з пальців татуювання у вигляді персня.
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Про це інформує БУГ.
Шукати у лісі 61-річного Олександра Ковальчука вирушили правоохоронці та небайдужі люди.
Як повідомили БУГу працівники поліції, в автомобілі було знайдено усі документи. Станом на 28-ме січня чоловіка не знайшли.
Нагадаємо, 18-го січня чоловік виїхав з селища Іваничі і місце його перебування на даний час не відоме.
Прикмети: ріст 180 см, худорлявої тілобудови, волосся сиве, на лівій руці на одному з пальців татуювання у вигляді персня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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