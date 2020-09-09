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Знайшли авто та документи: розшукують волинянина, який зник безвісти. ФОТО

Знайшли авто та документи: розшукують волинянина, який зник безвісти. ФОТО
Тривають пошуки жителя селища Іваничі, який тиждень тому пішов з дому та не повернувся. Працівники поліції знайшли авто безвісти зниклого у Сокальському районі.

Про це інформує БУГ.

Шукати у лісі 61-річного Олександра Ковальчука вирушили правоохоронці та небайдужі люди.

Як повідомили БУГу працівники поліції, в автомобілі було знайдено усі документи. Станом на 28-ме січня чоловіка не знайшли.

Знайшли авто та документи: розшукують волинянина, який зник безвісти. ФОТО


Нагадаємо, 18-го січня чоловік виїхав з селища Іваничі і місце його перебування на даний час не відоме.

Прикмети: ріст 180 см, худорлявої тілобудови, волосся сиве, на лівій руці на одному з пальців татуювання у вигляді персня.

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Теги: розшук, Волинь, зник безвісти, Іваничі
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