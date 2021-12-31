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Звільнився голова Волинської митниці

Звільнився голова Волинської митниці
Голова Волинської митниці Державної митної служби України Артем Гузь написав заяву на звільнення. Керівником митниці його призначили у червні минулого року.

Про це повідомляє ІА «Волинські новини».

Раніше Артем Гузь обіймав посаду заступника керівника управління – керівника першого відділу управління викриття економічних злочинів Головного управління протидії економічних правопорушень ДФС України. Також він працював у Службі безпеки України.

Як ідеться в телеграм-каналі «Держмитслужба», виконувач обов’язків голови Держмитслужби В'ячеслав Демченко хоче, аби митницею на Волині керувала «своя людина».

До справи причетний відомий на Волині бізнесмен Михайло Смолка, якого пов’язують з контрабандою, що прямує через Волинську митницю. Останній буцімто не знайшов спільної мови з Артемом Гузем, тому й недоотримує прибутки.

Претендентом на посаду керівника Волинської митниці називають Миколу Татарчука. Посаду йому пообіцяли в разі, якщо він допоможе виявити порушення, які могли би стати підставою для звільнення Артема Гузя.

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Теги: звільнення, голова Волинської митниці, Артем Гузь
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