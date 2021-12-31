Звільнився голова Волинської митниці

Артем Гузь написав заяву на звільнення. Керівником митниці його призначили у червні минулого року.



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Раніше Артем Гузь обіймав посаду заступника керівника управління – керівника першого відділу управління викриття економічних злочинів Головного управління протидії економічних правопорушень ДФС України. Також він працював у Службі безпеки України.



Як ідеться в телеграм-каналі «Держмитслужба», виконувач обов’язків голови Держмитслужби В'ячеслав Демченко хоче, аби митницею на Волині керувала «своя людина».



До справи причетний відомий на Волині бізнесмен Михайло Смолка, якого пов’язують з контрабандою, що прямує через Волинську митницю. Останній буцімто не знайшов спільної мови з Артемом Гузем, тому й недоотримує прибутки.



Претендентом на посаду керівника Волинської митниці називають Миколу Татарчука. Посаду йому пообіцяли в разі, якщо він допоможе виявити порушення, які могли би стати підставою для звільнення Артема Гузя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Волинської митниці Державної митної служби Українинаписав заяву на звільнення. Керівником митниці його призначили у червні минулого року.Про це повідомляє ІА «Волинські новини».

Раніше Артем Гузь обіймав посаду заступника керівника управління – керівника першого відділу управління викриття економічних злочинів Головного управління протидії економічних правопорушень ДФС України. Також він працював у Службі безпеки України.Як ідеться в телеграм-каналі «Держмитслужба», виконувач обов’язків голови Держмитслужбихоче, аби митницею на Волині керувала «своя людина».До справи причетний відомий на Волині бізнесмен, якого пов’язують з контрабандою, що прямує через Волинську митницю. Останній буцімто не знайшов спільної мови з Артемом Гузем, тому й недоотримує прибутки.Претендентом на посаду керівника Волинської митниці називають. Посаду йому пообіцяли в разі, якщо він допоможе виявити порушення, які могли би стати підставою для звільнення Артема Гузя.

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