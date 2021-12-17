Луцькі медики врятували життя школярки. ВІДЕО

Насті почалися через ковід.



Про це йдеться в сюжеті



Школярці почало поступово віднімати правий бік, а згодом дівчина і зовсім впала в кому.



«У нашої пацієнтки Настуні розвинувся так званий субверальний абсцес. Це скупчення гною у проміжку між мозком і оболонкою, яка його покриває», – розповів дитячий нейрохірург Михайло Ловга.



Лікар каже: усе почалося, швидше за все, з коронавірусу. Через ослаблений імунітет дівчинка підчепила інфекцію, яка далі через кров дійшла і до головного мозку.



«Пробували консервативне лікування і побачили, що воно не дає ефекту. Тоді ми прийняли рішення про хірургічне втручання, оскільки добре, коли вже відкриваєш мозок і бачиш, що звідти йде гній», – пояснює лікар.



А розкривши мозок, каже Михайло Ловга, медики були шоковані: гною було надто багато.



«Високі ризики були, якщо не проводити втручання. Мало того, що могли втратити, звичайно, пацієнтку, ще й отримати грубі порушення мови на все життя, вона взагалі могла ніколи б не піднятися, якщо взагалі могло навіть бути таке, що ніколи би не прокинулась», – каже Михайло Ловга.



Та, попри ризики, усю складність операцій, 11-річна Настя таки прокинулась. Щоправда, деякий час не могла ні рухатися, ні говорити.



«Вона по трошки відновлювалася, з’явилися рухи, починала говорити по одному слову», – пригадує нейрохірург.



Мама Насті нині не стримує сліз і ні на секунду не відпускає руку доньки. Недуга доньки, каже пані Леся, дійсно почалася із коронавірусу. Спершу висока температура, нудота, а згодом – найстрашніше.



«Почала не володіти правою стороною, почала очки наверх закатувати. Викликали швидку, нас забрали… Я не знаю навіть, як описати цей період. Це дуже важко. Це щоденні, щонічні сльози постійно були, молилась, молилась, молилися всі. Просто дуже страшно, дуже страшно це все пережити», – ділиться мама дівчинки.



Нині 11-річна Настуня ще ходить на перев’язки. Та вже за два тижні, запевняє лікар, дівчинка зможе повернутися до навчання. Щодо шраму, то його, переконує дитячий нейрохірург, легко сховати за волоссям, яке до операції було майже до пояса.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в лікарні медики врятували школярку, провівши дві надскладні операції на головному мозку. Припускають, проблеми зі здоров’ям в 11-річноїпочалися через ковід.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу. Школярці почало поступово віднімати правий бік, а згодом дівчина і зовсім впала в кому.«У нашої пацієнтки Настуні розвинувся так званий субверальний абсцес. Це скупчення гною у проміжку між мозком і оболонкою, яка його покриває», – розповів дитячий нейрохірургЛікар каже: усе почалося, швидше за все, з коронавірусу. Через ослаблений імунітет дівчинка підчепила інфекцію, яка далі через кров дійшла і до головного мозку.«Пробували консервативне лікування і побачили, що воно не дає ефекту. Тоді ми прийняли рішення про хірургічне втручання, оскільки добре, коли вже відкриваєш мозок і бачиш, що звідти йде гній», – пояснює лікар.А розкривши мозок, каже Михайло Ловга, медики були шоковані: гною було надто багато.«Високі ризики були, якщо не проводити втручання. Мало того, що могли втратити, звичайно, пацієнтку, ще й отримати грубі порушення мови на все життя, вона взагалі могла ніколи б не піднятися, якщо взагалі могло навіть бути таке, що ніколи би не прокинулась», – каже Михайло Ловга.Та, попри ризики, усю складність операцій, 11-річна Настя таки прокинулась. Щоправда, деякий час не могла ні рухатися, ні говорити.«Вона по трошки відновлювалася, з’явилися рухи, починала говорити по одному слову», – пригадує нейрохірург.Мама Насті нині не стримує сліз і ні на секунду не відпускає руку доньки. Недуга доньки, каже пані Леся, дійсно почалася із коронавірусу. Спершу висока температура, нудота, а згодом – найстрашніше.«Почала не володіти правою стороною, почала очки наверх закатувати. Викликали швидку, нас забрали… Я не знаю навіть, як описати цей період. Це дуже важко. Це щоденні, щонічні сльози постійно були, молилась, молилась, молилися всі. Просто дуже страшно, дуже страшно це все пережити», – ділиться мама дівчинки.Нині 11-річна Настуня ще ходить на перев’язки. Та вже за два тижні, запевняє лікар, дівчинка зможе повернутися до навчання. Щодо шраму, то його, переконує дитячий нейрохірург, легко сховати за волоссям, яке до операції було майже до пояса.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію