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У Володимирі ‒ аварія за участю поліцейських. ФОТО

У Володимирі ‒ аварія за участю поліцейських. ФОТО
Сьогодні, 29 січня, близько 14:30 у Володимирі, на перехресті вулиць Павлова та Ковельської, трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це інтернет-видання «БУГ»‎ повідомили очевидці.

За словами читачів, зіткнулися два авто: Toyota поліцейських та Volkswagen. Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.

У Володимирі ‒ аварія за участю поліцейських. ФОТО


На вулиці тимчасово ускладнений рух.

Деталі ‒ згодом.

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Теги: ДТП, аварія, Володимир
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