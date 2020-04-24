У Володимирі ‒ аварія за участю поліцейських. ФОТО
Сьогодні, 15:36
Сьогодні, 29 січня, близько 14:30 у Володимирі, на перехресті вулиць Павлова та Ковельської, трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Про це інтернет-видання «БУГ» повідомили очевидці.
За словами читачів, зіткнулися два авто: Toyota поліцейських та Volkswagen. Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.
На вулиці тимчасово ускладнений рух.
Деталі ‒ згодом.
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Про це інтернет-видання «БУГ» повідомили очевидці.
За словами читачів, зіткнулися два авто: Toyota поліцейських та Volkswagen. Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.
На вулиці тимчасово ускладнений рух.
Деталі ‒ згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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