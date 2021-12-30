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На створення прикрас луцького ювеліра надихнуло місто. ВІДЕО

На створення прикрас луцького ювеліра надихнуло місто. ВІДЕО
Луцький ювелір Тарас Янюк розробив власний дизайн прикрас на історичну тематику та створює вироби із золота, срібла та міді, які пов'язані з Луцьком та Волинню.

Як розповів чоловік Суспільному, на таке рішення його надихнуло рідне місто.

«Це мій власний порив фантазії та творчості. На інших сайтах бачив, що роблять в інших країнах, я вирішив зробити прикраси про наше місто», – зазначив Тарас Янюк.

Виріб, що завершує нині – срібна підвіска-кулон розміром 1,5 сантиметра у вигляді автомобіля "волинянка". Таких прикрас Тарас Янюк виготовив уже 10. Каже: авто вважає знаменитим символом Волині.

«Частина в Центрі туристичної інформації знаходиться, і частина в мене. Це остання моя робота. Це – ЛУАЗ 969 – наша славнозвісна "Волинянка". Перша задумка – в мого друга в батька була волинянка. І ми свого часу, влітку нею їздили відпочивати на природу», – зазначив лучанин.

У роботі автор використовує традиційні усталені, а також сучасні методи: від лиття, обробки та кування до гравірування й механічного 3D-моделювання.

«Перша моя робота – була В'їзна вежа Луцького замку. Хотілося зробити пам'ятку про Луцьк, щоб її носили. Ця ідея з вежею найбільш популярна. Відправляв навіть в інші країни», – говорить лучанин.

Такою Тарас Янюк створив копію луцького кликуна у сріблі. Говорить: часу за роботою не помічає, а ідеї для створення прикрас підказує архітектура та історія древнього Лучеська.



Головне фото Суспільне Волинь

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Теги: ювелір, Луцьк, прикраси
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