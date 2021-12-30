На створення прикрас луцького ювеліра надихнуло місто. ВІДЕО

Тарас Янюк розробив власний дизайн прикрас на історичну тематику та створює вироби із золота, срібла та міді, які пов'язані з Луцьком та Волинню.



Як розповів чоловік



«Це мій власний порив фантазії та творчості. На інших сайтах бачив, що роблять в інших країнах, я вирішив зробити прикраси про наше місто», – зазначив Тарас Янюк.



Виріб, що завершує нині – срібна підвіска-кулон розміром 1,5 сантиметра у вигляді автомобіля "волинянка". Таких прикрас Тарас Янюк виготовив уже 10. Каже: авто вважає знаменитим символом Волині.



«Частина в Центрі туристичної інформації знаходиться, і частина в мене. Це остання моя робота. Це – ЛУАЗ 969 – наша славнозвісна "Волинянка". Перша задумка – в мого друга в батька була волинянка. І ми свого часу, влітку нею їздили відпочивати на природу», – зазначив лучанин.



У роботі автор використовує традиційні усталені, а також сучасні методи: від лиття, обробки та кування до гравірування й механічного 3D-моделювання.



«Перша моя робота – була В'їзна вежа Луцького замку. Хотілося зробити пам'ятку про Луцьк, щоб її носили. Ця ідея з вежею найбільш популярна. Відправляв навіть в інші країни», – говорить лучанин.



Такою Тарас Янюк створив копію луцького кликуна у сріблі. Говорить: часу за роботою не помічає, а ідеї для створення прикрас підказує архітектура та історія древнього Лучеська.







Головне фото Суспільне Волинь

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький ювеліррозробив власний дизайн прикрас на історичну тематику та створює вироби із золота, срібла та міді, які пов'язані з Луцьком та Волинню.Як розповів чоловік Суспільному , на таке рішення його надихнуло рідне місто.«Це мій власний порив фантазії та творчості. На інших сайтах бачив, що роблять в інших країнах, я вирішив зробити прикраси про наше місто», – зазначив Тарас Янюк.Виріб, що завершує нині – срібна підвіска-кулон розміром 1,5 сантиметра у вигляді автомобіля "волинянка". Таких прикрас Тарас Янюк виготовив уже 10. Каже: авто вважає знаменитим символом Волині.«Частина в Центрі туристичної інформації знаходиться, і частина в мене. Це остання моя робота. Це – ЛУАЗ 969 – наша славнозвісна "Волинянка". Перша задумка – в мого друга в батька була волинянка. І ми свого часу, влітку нею їздили відпочивати на природу», – зазначив лучанин.У роботі автор використовує традиційні усталені, а також сучасні методи: від лиття, обробки та кування до гравірування й механічного 3D-моделювання.«Перша моя робота – була В'їзна вежа Луцького замку. Хотілося зробити пам'ятку про Луцьк, щоб її носили. Ця ідея з вежею найбільш популярна. Відправляв навіть в інші країни», – говорить лучанин.Такою Тарас Янюк створив копію луцького кликуна у сріблі. Говорить: часу за роботою не помічає, а ідеї для створення прикрас підказує архітектура та історія древнього Лучеська.

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