У Луцькому районі знайшли тіло 44-річного чоловіка





Про це інтернет-виданню



Подія трапилася сьогодні, 29 січня. Тіло 44-річного чоловіка, неподалік від власного будинку, помітила жителька села.



Наразі тіло направили на судово-медичну експертизу.



Очевидці кажуть: поряд з ним був велосипед та мобільний телефон. І припускають, що чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.



На місці події працювала поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під Луцьком, у селі Баїв, знайшли тіло чоловіка, який замерз на фермі.Про це інтернет-виданню Волинь24 повідомили очевидці.Подія трапилася сьогодні, 29 січня. Тіло 44-річного чоловіка, неподалік від власного будинку, помітила жителька села.Наразі тіло направили на судово-медичну експертизу.Очевидці кажуть: поряд з ним був велосипед та мобільний телефон. І припускають, що чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.На місці події працювала поліція.

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