У Луцькому районі знайшли тіло 44-річного чоловіка
Сьогодні, 17:04
Під Луцьком, у селі Баїв, знайшли тіло чоловіка, який замерз на фермі.
Про це інтернет-виданню Волинь24 повідомили очевидці.
Подія трапилася сьогодні, 29 січня. Тіло 44-річного чоловіка, неподалік від власного будинку, помітила жителька села.
Наразі тіло направили на судово-медичну експертизу.
Очевидці кажуть: поряд з ним був велосипед та мобільний телефон. І припускають, що чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.
На місці події працювала поліція.
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Про це інтернет-виданню Волинь24 повідомили очевидці.
Подія трапилася сьогодні, 29 січня. Тіло 44-річного чоловіка, неподалік від власного будинку, помітила жителька села.
Наразі тіло направили на судово-медичну експертизу.
Очевидці кажуть: поряд з ним був велосипед та мобільний телефон. І припускають, що чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.
На місці події працювала поліція.
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