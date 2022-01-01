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У Луцькому районі знайшли тіло 44-річного чоловіка

У Луцькому районі знайшли тіло 44-річного чоловіка
Під Луцьком, у селі Баїв, знайшли тіло чоловіка, який замерз на фермі.

Про це інтернет-виданню Волинь24 повідомили очевидці.

Подія трапилася сьогодні, 29 січня. Тіло 44-річного чоловіка, неподалік від власного будинку, помітила жителька села.

Наразі тіло направили на судово-медичну експертизу.

Очевидці кажуть: поряд з ним був велосипед та мобільний телефон. І припускають, що чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.

На місці події працювала поліція.

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Теги: Знайшли тіло, смерть, Баїв
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