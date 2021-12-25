Працівниця «Укрпошти» накрала марок на 800 тисяч гривень
Сьогодні, 19:30
У Києві нині вже колишня працівниця «Укрпошти», коли тимчасово виконувала обов'язки керівниці поштового відділення, привласнила марок на майже 800 тисяч гривень. За це їй тепер загрожує до 7-12 років позбавлення волі.
Про це пише ТСН.
«Службова особа в період від липня до серпня 2019 року, виконуючи обов’язки начальника відділення поштового зв’язку, привласнила знаки поштової оплати (поштові марки), що належать АТ "Укрпошта", на загальну суму близько 800 тис. Гривень», - повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
Ексзаступниці начальника поштового відділення вже повідомили про підозву у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Ця стаття Кримінального кодексу передбачає позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії у кримінальному провадженні.
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Про це пише ТСН.
«Службова особа в період від липня до серпня 2019 року, виконуючи обов’язки начальника відділення поштового зв’язку, привласнила знаки поштової оплати (поштові марки), що належать АТ "Укрпошта", на загальну суму близько 800 тис. Гривень», - повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
Ексзаступниці начальника поштового відділення вже повідомили про підозву у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Ця стаття Кримінального кодексу передбачає позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії у кримінальному провадженні.
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