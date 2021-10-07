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Погода у Луцьку на завтра, 30 січня

Погода у Луцьку на завтра, 30 січня
Завтра, 30 січня, протягом усього дня погода у Луцьку буде похмурою. Спостерігають опади. Вранці очікують дрібний дощ, у другій половині дня - дощ зі снігом, який увечері посилиться.

Про це інформує Sinoptik.ua

Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 0°С до 2°С.

Синоптики попереджають про посилення швидкості вітру, хуртовину та ожеледицю.

Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять преподобного Антонія Великого. У минулі часи цей день називали Антон Перезимній — саме 30 січня вважалося серединою зими. Цього дня часто бували відлиги, а вслід за ними наступали сильні морози. Звідси і прикмета, що зимовому теплу вірити не можна: “Перезимник дасть надію, тепло, а потім обдурить — все морозом скрутить”. Якщо на Антонія небо заволочувалось хмарами, очікували заметіль.

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Теги: погода, сніг, синоптик
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